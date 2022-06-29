Экс-глава ФБР Аникина назвала оскорбительными слова Демченко о рейдерском захвате
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«Если бы они пришли, представили свою программу, приняли участие в прениях — это было бы достойно. А вот заявление в прессе про рейдерский захват я таковым назвать не могу. Сказать такое про десять региональных федераций — просто оскорбление своих коллег», — подчеркнула представитель ФБР RT.
Ранее Аникина уверена в правомерности и законности проведённого заседания отчётно-выборной конференции ФБР.