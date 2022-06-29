Экс-глава ФБР Аникина назвала оскорбительными слова Демченко о рейдерском захвате

Короткая ссылка
Экс-глава Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина отреагировала на претензии трёхкратного серебряного призёра Олимпийских игр по санному спорту Альберта Демченко.
Экс-глава ФБР Аникина назвала оскорбительными слова Демченко о рейдерском захвате
  • © Пресс-служба Федерации бобслея России.

«Если бы они пришли, представили свою программу, приняли участие в прениях — это было бы достойно. А вот заявление в прессе про рейдерский захват я таковым назвать не могу. Сказать такое про десять региональных федераций — просто оскорбление своих коллег», — подчеркнула представитель ФБР RT.

Ранее Аникина уверена в правомерности и законности проведённого заседания отчётно-выборной конференции ФБР.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить