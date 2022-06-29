Экс-глава ФБР Аникина назвала оскорбительными слова Демченко о рейдерском захвате

Экс-глава Федерации бобслея России (ФБР) Елена Аникина отреагировала на претензии трёхкратного серебряного призёра Олимпийских игр по санному спорту Альберта Демченко.

«Если бы они пришли, представили свою программу, приняли участие в прениях — это было бы достойно. А вот заявление в прессе про рейдерский захват я таковым назвать не могу. Сказать такое про десять региональных федераций — просто оскорбление своих коллег», — подчеркнула представитель ФБР RT.

Ранее Аникина уверена в правомерности и законности проведённого заседания отчётно-выборной конференции ФБР.