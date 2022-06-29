Аникина: заседание отчётно-выборной конференции Федерации бобслея России прошло легитимно

Экс-глава Федерации бобслея России Елена Аникина уверена в правомерности и законности проведённого заседания отчётно-выборной конференции ФБР.

«Оппоненты могут пойти в суд, это их право. Но у нас заседание прошло абсолютно легитимно, был кворум, и мы отменили это решение президиума о переносе, так как конференция — это высший орган по уставу федерации. Кроме того, по всем выдвигавшимся кандидатам, даже если они не присутствовали сегодня, мы провели голосование. В том числе и по кандидатуре Демченко», — рассказала специалист в интервью RT.

Ранее трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко заявил, что намерен оспаривать итоги выборов президента Федерации бобслея России.