Аникина: заседание отчётно-выборной конференции Федерации бобслея России прошло легитимно

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Экс-глава Федерации бобслея России Елена Аникина уверена в правомерности и законности проведённого заседания отчётно-выборной конференции ФБР.
Аникина: заседание отчётно-выборной конференции Федерации бобслея России прошло легитимно
  • РИА Новости

«Оппоненты могут пойти в суд, это их право. Но у нас заседание прошло абсолютно легитимно, был кворум, и мы отменили это решение президиума о переносе, так как конференция — это высший орган по уставу федерации. Кроме того, по всем выдвигавшимся кандидатам, даже если они не присутствовали сегодня, мы провели голосование. В том числе и по кандидатуре Демченко», — рассказала специалист в интервью RT.

Ранее трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко заявил, что намерен оспаривать итоги выборов президента Федерации бобслея России.

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