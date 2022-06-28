Демченко заявил, что намерен оспаривать итоги выборов президента Федерации бобслея России
- РИА Новости
«Сегодняшние выборы, конечно, буду оспаривать, потому что согласно уставу вчера был проведён президиум, из-за которого отчётно-выборная конференция была перенесена на 19 августа. Сейчас будем опротестовывать проведение самой конференции», — цитирует Демченко ТАСС.
28 июня Анатолий Пегов был избран главой ФБР на отчётно-выборной конференции организации.
Отмечается, что Демченко не стал принимать участие в конференции, сославшись на решение президиума ФБР перенести выборы.
Ранее министр спорта Олег Матыцин прокомментировал восстановление в правах ФБР.