Демченко заявил, что намерен оспаривать итоги выборов президента Федерации бобслея России

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Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко не согласен с итогами выборов президента Федерации бобслея России (ФБР) и будет оспаривать их в суде.
Демченко заявил, что намерен оспаривать итоги выборов президента Федерации бобслея России
  • РИА Новости

«Сегодняшние выборы, конечно, буду оспаривать, потому что согласно уставу вчера был проведён президиум, из-за которого отчётно-выборная конференция была перенесена на 19 августа. Сейчас будем опротестовывать проведение самой конференции», — цитирует Демченко ТАСС.

28 июня Анатолий Пегов был избран главой ФБР на отчётно-выборной конференции организации.

Отмечается, что Демченко не стал принимать участие в конференции, сославшись на решение президиума ФБР перенести выборы.

Ранее министр спорта Олег Матыцин прокомментировал восстановление в правах ФБР.

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