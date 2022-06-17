Матыцин назвал значимым событием восстановление Федерации бобслея России в правах

Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал восстановление в правах Федерации бобслея России.

«Решение о снятии санкций с Федерации бобслея России, безусловно, очень значимое и позитивное для нас событие. В целом надеюсь, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований не будет долговременным и мы будем готовиться к борьбе за олимпийские лицензии», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он назвал решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) важным шагом к восстановлению российского спорта на международной арене в полном объёме.

IBSF 16 июня аннулировал мартовское решение исполкома о временном отстранении Федерации бобслея России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. 2 марта IBSF временно приостановила членство России в федерации.

Ранее чемпионка Европы 2020 года по бобслею Надежда Сергеева рассказала, что IBSF уже два сезона не выплачивает призовые российским спортсменам.