Матыцин назвал значимым событием восстановление Федерации бобслея России в правах

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Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал восстановление в правах Федерации бобслея России.
Матыцин назвал значимым событием восстановление Федерации бобслея России в правах
  • РИА Новости
  • © Алексей Майшев

«Решение о снятии санкций с Федерации бобслея России, безусловно, очень значимое и позитивное для нас событие. В целом надеюсь, что отстранение российских спортсменов от международных соревнований не будет долговременным и мы будем готовиться к борьбе за олимпийские лицензии», — цитирует Матыцина ТАСС.

Он назвал решение апелляционного трибунала Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) важным шагом к восстановлению российского спорта на международной арене в полном объёме.

IBSF 16 июня аннулировал мартовское решение исполкома о временном отстранении Федерации бобслея России.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях. 2 марта IBSF временно приостановила членство России в федерации.

Ранее чемпионка Европы 2020 года по бобслею Надежда Сергеева рассказала, что IBSF уже два сезона не выплачивает призовые российским спортсменам.

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