Сергеева: IBSF два сезона не выплачивает призовые российским бобслеистам и скелетонистам

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Чемпионка Европы 2020 года по бобслею Надежда Сергеева рассказала, что Международная федерация бобслея и скелетона (IBSF) уже два сезона не выплачивает призовые российским спортсменам.
Сергеева: IBSF два сезона не выплачивает призовые российским бобслеистам и скелетонистам
  • AFP
  • © Johann GRODER / EXPA / APA

«Не было выплат от Международной федерации бобслея и скелетона ни в этом, ни в прошлом сезоне. Был ещё какой-то сезон до этого, когда тоже не платили. В прошлом сезоне говорили, что наша федерация им должна за тех, кого дисквалифицировали. Какой-то долг повис», — цитирует Сергееву «Матч ТВ».

По её словам, она не понимает, почему страдают обычные спортсмены. Бобслеистка также отметила, что атлетам из других стран всё выплачивают.

«В этом сезоне сказали, что не выплатят, потому что Россию отстранили. А то, что мы весь сезон отвыступали, это уже не катит. Они нас так демонстративно отстранили, хотя международный сезон уже закончен. Просто отстранили, чтобы не платить», — добавила Сергеева.

При этом она не стала называть сумму, которую должны выплатить россиянам.

2 марта IBSF временно приостановила членство Федерации бобслея России. Санкции будут действовать до следующего конгресса IBSF, который состоится в июле.

Федерация бобслея России подала апелляцию в трибунал IBSF на отстранение от стартов.

Ранее сообщалось, что бобслеисты и скелетонисты из России из-за отстранения федерации не могут получить призовые. 

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