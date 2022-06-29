«У оппонентов Пегова есть право пойти в суд»: почему выборы президента Федерации бобслея России сопровождались скандалом

Анатолий Пегов назначен новым президентом Федерации бобслея России по результатам отчётно-выборной конференции. Однако его оппонент Альберт Демченко назвал итоги голосования нелигитимными и собирается оспорить их в суде. Экс-глава ФБР Елена Аникина в интервью RT объяснила, почему возникла эта коллизия, и оценила мотивацию других кандидатов на руководящие посты.

Во вторник в Москве прошла отчётно-выборная конференция Федерации бобслея России, на которой был избран новый глава организации. Им стал Анатолий Пегов. Его оппонентом был трёхкратный призёр Олимпийских игр в санном спорте Альберт Демченко, однако он в последний момент отказался принимать участие в мероприятии, объявив его нелигитимным.

Дело в том, что накануне вечером инициативная группа провела заседание президиума ФБР, на котором договорились о переносе конференции на 19 августа. Однако она всё-таки состоялась в оговоренные изначально сроки, и на ней в первую очередь было отменено решение об изменении даты выборов, вызвавшее множество юридических вопросов.

Демченко же объявил произошедшее рейдерским захватом власти и заверил, что оспорит итоги голосования в суде.

Однако бывший руководитель ФБР Елена Аникина, которая при новом главе заняла должность вице-президента, уверена в правомерности и законности проведённого собрания. Отменить его не представлялось возможным, потому что все делегаты уже находились в Москве и не знали о предпринимаемых инициативах, пояснила она.

«Оппоненты могут пойти в суд, это их право. Но у нас заседание прошло абсолютно легитимно, был кворум, и мы отменили это решение президиума о переносе, так как конференция — это высший орган по уставу федерации. Кроме того, по всем выдвигавшимся кандидатам, даже если они не присутствовали сегодня, мы провели голосование. В том числе и по кандидатуре Демченко», — рассказала специалист в интервью RT.

По её словам, решение прославленного саночника баллотироваться на руководящий пост в федерации бобслея было для многих, в том числе для неё, крайне неожиданным. Ранее свои кандидатуры выдвигали другие люди, которые впоследствии их сняли, а фамилия Демченко возникла уже незадолго до выборов. Как отметила экс-глава ФБР, оппоненты Пегова устроили закулисную борьбу для достижения своей цели: пытались изменить нормы представительства регионов при голосовании, чтобы получить перевес в свою пользу, организовали заседание президиума прямо накануне конференции, а не получив желаемого результата — просто отказались в ней участвовать.

«Если бы они пришли, представили свою программу, приняли участие в прениях — это было бы достойно. А вот заявление в прессе про рейдерский захват я таковым назвать не могу. Сказать такое про десять региональных федераций — просто оскорбление своих коллег», — подчеркнула представитель ФБР.

Аникина также рассказала, почему сама не стала баллотироваться на новый срок, и поддержала кандидатуру Пегова. По её словам, быть президентом федерации — большая честь, но прежде всего — огромная ответственность.

«Я считаю, что у меня недостаточный финансовый ресурс с точки зрения привлечения спонсоров. Кроме того, я не смогла обеспечить те спортивные результаты на Олимпиаде, которые гарантировала: в Пекине впервые в истории у России не было медалей в бобслее. Поэтому, реально оценив свои возможности и очень полюбив этот спорт, я решила, что федерацию должен возглавить молодой предприимчивый человек, имеющий возможность привлечь деньги, с опытом и знаниями в этом виде», — рассказала собеседница RT.

Она отметила, что Пегов пришёл в ФБР два года назад и принимал активное участие во всех аспектах работы: привлекал спонсоров, помогал во взаимодействиях с международной федерацией, а также ездил на все соревнования, благодаря чему зарекомендовал себя в среде спортсменов. Аникина увидела в коллеге потенциально хорошего президента и уже год назад объявила о том, что поддержит Пегова на следующих выборах, а сама останется в его команде. Одно из важнейших качеств нового президента, по её мнению, — умение пойти на непопулярные меры.

«Я всё время пыталась найти мирные пути, которые, возможно, не привели к нужным результатам, а он готов принимать революционные решения. Кроме того, он пришёл со своей командой из мира бобслея, которая будет его поддерживать», — подчеркнула специалист.

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Отвечая на вопрос, почему выборы на посты президентов федераций в этом году вызывают такой активный интерес у многих людей, Аникина предположила, что это связано с финансовыми потоками в олимпийских видах спорта от букмекерских компаний.

«Смотрите, у ФБР на предыдущей Олимпиаде была медаль, поэтому с введением финансирования от игрового бизнеса мы получили 35 млн за квартал. А вот после Пекина, где мы не завоевали ни одной награды, поток снизился до 13 млн в квартал. Но эту сумму федерация будет получать каждые три месяца просто так. Это огромное подспорье и огромная помощь для любой организации. Но в некоторых, предполагаю, недобросовестные люди оказались слишком взбудоражены желанием освоить эти деньги. Что абсолютно неправильно, потому что потратить их не так-то просто, нужно выполнить множество условий», — подчеркнула вице-президент ФБР.

В остальном же, по её мнению, всем кандидатам на посты руководителей спортивных федераций стоит здраво оценить свои силы, потому что эта работа в нынешних условиях стала в разы сложнее, чем в предыдущие годы.

«Сейчас нужно грамотно выстраивать диалог с международными организациями, надо защищать интересы спортсменов, придумывать, как развивать вид спорта в отсутствие международных соревнований. Столько вызовов, столько сложностей! Поэтому у меня возникают вопросы, откуда такое количество желающих занять руководящие посты и реально ли люди оценивают свои силы», — заключила Аникина.