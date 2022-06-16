С Федерации бобслея России сняли отстранение от IBSF
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«Сегодня наша федерация получила решение от апелляционного трибунала IBSF, и на основании этого вердикта решение исполкома о временном отстранении нашей федерации было аннулировано», — приводит слова Аникиной ТАСС.
Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях.
2 марта IBSF временно приостановила членство Федерации бобслея России.
Ранее чемпионка Европы 2020 года по бобслею Надежда Сергеева рассказала, что IBSF уже два сезона не выплачивает призовые российским спортсменам.