С Федерации бобслея России сняли отстранение от IBSF

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Президент Федерации бобслея России Елена Аникина сообщила, что апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) аннулировал мартовское решение исполкома IBSF о временном отстранении Федерации бобслея России (ФБР).
С Федерации бобслея России сняли отстранение от IBSF
  • Gettyimages.ru
  • © Dean Mouhtaropoulos

«Сегодня наша федерация получила решение от апелляционного трибунала IBSF, и на основании этого вердикта решение исполкома о временном отстранении нашей федерации было аннулировано», — приводит слова Аникиной ТАСС.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал запретить россиянам принимать участие в международных соревнованиях.

2 марта IBSF временно приостановила членство Федерации бобслея России.

Ранее чемпионка Европы 2020 года по бобслею Надежда Сергеева рассказала, что IBSF уже два сезона не выплачивает призовые российским спортсменам.

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