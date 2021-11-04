Аникина: олимпийская трасса в Пекине интересная, к ней нужно приспособиться

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Президент Федерации бобслея России Елена Аникина рассказала об особенностях олимпийской трассы в Пекине.
Аникина: олимпийская трасса в Пекине интересная, к ней нужно приспособиться
  • © Пресс-служба Федерации бобслея России

«Каждая санно-бобслейная трасса — это отдельное сооружение со своими особенностями. Пекинская трасса, как мне объяснили тренеры, отличается тем, что в ней, во-первых, есть круг, по которому должен проехать пилот. Это довольно опасное место, где можно сильно потерять скорость. А во-вторых, под конец трассы есть участки, когда ты едешь чуть ли не наверх. Скорость на этих участках падает жутко. При этом все спортсмены в один голос говорят, что трасса интересная. Главное — к ней приспособиться», — заявила Аникина в интервью RT.

Напомним, что зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 21 февраля 2022 года.

Ранее Жамнов намекнул, что Василевский будет основным вратарём сборной России на ОИ-2022.

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