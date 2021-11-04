Жамнов намекнул, что Василевский будет основным вратарём сборной России на ОИ-2022

Главный тренер олимпийской сборной России Алексей Жамнов высказался о выборе во вратарской линии национальной команды, отметив игру голкипера «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрея Василевского.

«В этом сезоне мы ещё вживую не видели Сергея Бобровского — лишь по телевизору. Но увидели Андрея Василевского, также оценили, как здорово за «Нью-Йорк Рейнджерс» играл наш вратарь Игорь Шестёркин. Здесь нужно учесть, что многие команды играют в разном стиле. Например, у того же Шестёркина больше работы, чем у Василевского. Я думаю, тренер по голкиперам Евгений Набоков определится в этом плане, какая вратарская бригада у нас будет на Олимпийских играх. Но ясно, что Василевский на данный момент — номер один в НХЛ. В матче с «Вашингтон Кэпиталз» на наших глазах он творил чудеса. Правильно говорят, что вратарь — это половина команды. «Тампа» так сильно концентрируется на нападении, потому что знает: у них есть голкипер, который всегда выручит», — цитирует Жамнова пресс-служба НХЛ.

Ранее Жамнов высказался о выборе капитана сборной России на ОИ-2022.