Легков: может быть, FIS не против возвращения россиян на международную арену

Олимпийский чемпион Александр Легков считает, что Международная федерация лыжного спорта (FIS) склоняется к возвращению россиян на международные соревнования.

«Я не понимаю, что и как происходит. Не могу точно сказать, правда, что нас не допустят или нет. Конечно, сейчас всё возможно. Может, даже сейчас FIS хочет нас видеть. Вопрос в том, будут ли другие страны заявлять о своём неучастии в случае допуска наших ребят», — цитирует Легкова РИА Новости.

Он напомнил, что FIS должна принять окончательное решение по допуску россиян 22 октября.

«Зачем гадать на кофейной гуще? Когда россияне выступают в лыжных гонках, это очень хороший уровень», — добавил Легков.

Напомним, что FIS продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в соревнованиях на весь летний сезон 2022 года.

Ранее олимпийский чемпион по лыжным гонкам Сергей Устюгов рассказал о своём отношении к отстранению российских спортсменов от участия в международных соревнованиях.