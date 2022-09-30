Глава СБР: не было ни одного вопроса о смене гражданства

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров высказался о проблеме смены спортивного гражданства.

«Спортсмены с пониманием относятся к этой ситуации. Не было ни одного вопроса о смене спортивного гражданства, переходе в другую страну. Более того, спортсменка, которая несколько лет представляла другую страну, вернулась и будет вновь выступать под гражданством России», — заявил Майгуров на форуме «Россия — спортивная держава».

Он дал понять, что многие иностранные компании подтвердили продолжение сотрудничества по поставкам спортивного инвентаря и оборудования.

«Кто-то будет обеспечивать экипировкой бесплатно в рамках личных контрактов, кто-то — за умеренную плату. Единственная трудность, с которой сталкиваемся, — это приобретение качественных патронов для оружия. Они производятся в Германии, и сейчас мы пытаемся решить этот вопрос. Живём в этих реалиях и надеемся на лучшее», — добавил он.

Напомним, что IBU продлил отстранение российских и белорусских биатлонистов от участия в международных турнирах.

Ранее тренер сборной Белоруссии Елена Зубрилова высказалась об отстранении российских и белорусских биатлонистов от международных соревнований.