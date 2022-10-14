Поздняков рассказал о миссии ОКР на ближайший год
- РИА Новости
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«Объединяя олимпийские советы России, развиваясь, мы стремимся к лидерству глобального характера. У нас есть мощный человеческий потенциал, серьёзная команда, материальные ресурсы, и наша задача — делать всё необходимое для развития спорта», — заявил Поздняков.
С 13 по 16 октября во Владимире проходит Всероссийский форум олимпийских советов.
Ранее Поздняков рассказал, что отстранение россиян от международных соревнований может привести к расколу в олимпийском движении.