Узнать больше

Поздняков рассказал о миссии ОКР на ближайший год

Короткая ссылка
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на Всероссийском форуме олимпийских советов рассказал о миссии организации на ближайший год.
Поздняков рассказал о миссии ОКР на ближайший год
  • РИА Новости
  • © Владимир Астапкович

«Объединяя олимпийские советы России, развиваясь, мы стремимся к лидерству глобального характера. У нас есть мощный человеческий потенциал, серьёзная команда, материальные ресурсы, и наша задача — делать всё необходимое для развития спорта», — заявил Поздняков.

С 13 по 16 октября во Владимире проходит Всероссийский форум олимпийских советов.

Ранее Поздняков рассказал, что отстранение россиян от международных соревнований может привести к расколу в олимпийском движении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить