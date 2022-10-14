Поздняков рассказал о миссии ОКР на ближайший год

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков на Всероссийском форуме олимпийских советов рассказал о миссии организации на ближайший год.

«Объединяя олимпийские советы России, развиваясь, мы стремимся к лидерству глобального характера. У нас есть мощный человеческий потенциал, серьёзная команда, материальные ресурсы, и наша задача — делать всё необходимое для развития спорта», — заявил Поздняков.

С 13 по 16 октября во Владимире проходит Всероссийский форум олимпийских советов.

Ранее Поздняков рассказал, что отстранение россиян от международных соревнований может привести к расколу в олимпийском движении.