Бах объяснил, почему спортивные организации России не подпали под санкции

Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах ответил на вопрос, почему санкции не распространяются на российские спортивные организации.

«Наш ответ — этот конфликт не был начат гражданами России, атлетами, ОКР или членами МОК из России. Санкции должны распространяться лишь на тех, кто за это ответственен», — заявил Бах.

На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.

На ассамблее также присутствуют представители ОКР и Станислав Поздняков.

Ранее сообщалось, что олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с россиян.