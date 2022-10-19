Бах объяснил, почему спортивные организации России не подпали под санкции
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«Наш ответ — этот конфликт не был начат гражданами России, атлетами, ОКР или членами МОК из России. Санкции должны распространяться лишь на тех, кто за это ответственен», — заявил Бах.
На генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов в Сеуле Бах заявил, что МОК рекомендует продлить отстранение россиян и белорусов.
На ассамблее также присутствуют представители ОКР и Станислав Поздняков.
Ранее сообщалось, что олимпийский комитет Шри-Ланки предложил снять санкции с россиян.