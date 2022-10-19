Журова: все речи спланированы не Бахом, они лишь вложены в его уста

Депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха.

«Все эти речи спланированы не Бахом, они лишь вложены в его уста. Та же история была с допингом. Россия всегда должна быть на повестке мирового сообщества в таком контексте», — заявила Журова в интервью RT.

При этом она отметила, что в выступлении главы МОК можно усмотреть один минимально позитивный момент.

«Нет жёсткого запрета на участие россиян и белорусов в соревнованиях, это сохраняется в виде рекомендации. Из этого следует, что любая международная федерация может принимать собственные решения. Но тут есть другая сторона: сможет ли она обеспечить полноценное проведение соревнований? Ведь МОК боится того, что сборные начнут бойкотировать, отказываться выступать и даже проявлять агрессию. Такое поведение вообще-то не должно быть присуще спортсменам, но политика сейчас везде, пропаганда многих стран направлена против нас, и атлеты так или иначе подвержены её воздействию. В связи с этим никто не может гарантировать, что болельщики и участники соревнований будут вести себя адекватно. Поэтому им проще исключить нас, чем объяснять остальным, что такое поведение — это нарушение Олимпийской хартии. И хорошо, что есть организации, которые не придерживаются этих рекомендаций. Например, в теннисе отлично со всем справляются и как бы говорят всем остальным: мы — про спорт, а вы — нет. Никто не выдворяет из США и Канады наших чудесных хоккеистов НХЛ», — добавила Журова.

Ранее в МОК заявили о продлении санкций против российских и белорусских спортсменов.