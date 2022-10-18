«Политизируют участие»: Нидерланды решили бойкотировать конгресс Международной федерации гимнастики из-за допуска России

Делегаты из Нидерландов отказались от участия в конгрессе Международной федерации гимнастики из-за того, что до него допущены представители России и Белоруссии. Ранее о бойкоте также заявили представители Норвегии, Украины, Польши, Литвы, Эстонии и Италии. Однако, по мнению главы ФСГР Василия Титова, несмотря на давление европейских государств, мероприятие состоится в срок. На него уже зарегистрировались представители 130 стран из 143, а значит, все принятые решения будут правомочны.

Международная федерация гимнастики уже вторую неделю подвергается невероятному давлению со стороны европейских государств из-за допуска на конгресс организации, который состоится 11—12 ноября в Стамбуле, россиян и белорусов. Страны, входящие в FIG, одна за другой объявляют о бойкоте мероприятия. На данный момент от поездки в Турцию отказались уже семь делегаций.

Первыми начали нагнетать обстановку вокруг конгресса представители Норвегии. Изначально он должен был состояться в октябре в Саннефьорде, но летом организаторы заявили, что не могут гарантировать допуск россиян и белорусов из-за санкций, наложенных властями страны. Однако, по словам главы ФСРГ Василия Титова, международная федерация заняла принципиальную позицию по данному вопросу.

Также по теме «Стратегическое решение»: почему дисквалифицированного FIG гимнаста Куляка не допустили к соревнованиям в России ФСГР не допустила Ивана Куляка до внутрироссийских соревнований, так как его участие могло спровоцировать применение санкций. Так это...

«Речь шла о том, что избранные представители России или Белоруссии не должны участвовать в конгрессе. В этом был смысл норвежской позиции, в первую очередь олимпийского комитета Норвегии, комитета по спорту и министерства… Поскольку ни один избранный представитель России или Белоруссии не отстранён, они должны участвовать в конгрессе. Это была позиция FIG. Норвежцы тем не менее сообщили, что, опираясь на мнение своих «офишелз», не могут провести конгресс», — приводит слова Титова РИА Новости.

Затем скандинавы планировали приехать в Турцию и высказать свой протест международной федерации за слишком лояльное отношение к отечественным специалистам, однако в итоге решили и вовсе отказаться от участия в мероприятии.

Вслед за норвежцами также поступили представители Украины, Польши, Литвы и Эстонии, что было ожидаемо после демарша скандинавов. Напомним, именно под их давлением FIS пришлось отказать российским лыжникам принять участие в последних этапах Кубка мира, хотя изначально организация допустила спортсменов.

Далее к бойкоту присоединились итальянцы. В отличие от других, они сослались на декларацию о дальнейших санкциях в отношении России и Белоруссии в сфере спорта, подписанную 25 государствами Евросоюза. Согласно данному документу, эти страны будут добиваться приостановки членства отечественных спортивных организаций в международных федерациях, а также прекращения трансляций соревнований на территории РФ.

Во вторник, 18 октября, отказались от поездки в Турцию и делегаты из Ассоциации гимнастики Нидерландов. «Наше решение обусловлено тем, что российские и белорусские делегаты по-прежнему могут зарегистрироваться для участия в конгрессе», — говорится в письме главы KNGU Моник Кемпфф, которое было направлено в FIG.

В России к ситуации пока относятся спокойно. Титов выразил сожаление, что ряд европейских организаций пытается воспользоваться непростой политической ситуацией в мире.

«В FIG входит 143 страны. Если даже восьми государств не будет, то кворум для принятия решения всё равно имеется, это первое. Во-вторых, у каждой федерации есть право выбирать, приезжать или нет. Мне грустно, что своё участие в конгрессе коллеги политизируют. Мы продолжаем оставаться членами международной федерации, поэтому должны присутствовать на всех мероприятиях, организованных FIG. Массового бойкота нет», — приводит слова Титова РИА Новости.

Как подчеркнул специалист, на конгресс уже зарегистрировалось порядка 130 государств, а значит, он в любом случае правомочен. При этом старший тренер сборной России Валентина Родионенко обратила внимание, что большинство стран, отказавшихся от поездки в Турцию, не влияют на развитие вида спорта.

«Мы ничего другого не ожидали от этих стран. Это их проблемы. Не думаю, что конгресс пойдёт у них на поводу. Гимнастика в Эстонии очень слабая, в Польше — тоже. Эти страны не диктуют моду. Возможно, будет какой-то сговор, но вряд ли бойкот будет со стороны Китая, Турции. Это те страны, с которыми у нас нормальные отношения. Мы общаемся со многими федерациями. Они говорят одно, делают другое, а потом заявляют, что их заставили», — сказала тренер.

Также по теме Триумф Листуновой, мотивация Мельниковой и упорство Нагорного: Спартакиада сильнейших завершилась турниром гимнастов Олимпийская чемпионка Виктория Листунова триумфально вернулась на соревнования после травмы стопы, из-за которой на Кубке России в...

Остаётся надеяться, что за месяц ничего не изменится. Напомним, летом международная федерация одной из последних отстранила россиян и белорусов от соревнований под своей эгидой, позволив им выступить на этапе Кубка мира в Дохе. Однако украинские гимнасты повели себя на турнире не лучшим образом и пытались спровоцировать конфликт.

В итоге без инцидента не обошлось: Иван Куляк вышел на награждение с буквой Z на груди. Как объяснил потом атлет, он это сделал исключительно из-за провокаций со стороны других спортсменов.

«Они общались с нами некрасиво, их поведение в какие-то моменты вовсе было недопустимым. Так, во время выступлений они могли позволить себе кричать: «Слава Украине!» Или же выйти на помост, закутавшись в национальный флаг, в то время как мы считались нейтральными спортсменами и из-за этого чувствовали себя некомфортно. Происходило много разных моментов. Но больше всего расстраивало, что они просили снять нас с этапа Кубка мира, хотя мы никому ничего плохого не сделали. Приехали выступать, а в итоге до последнего не знали, допустят нас до финалов или нет», — рассказал тогда Куляк в интервью RT.

FIG отстранила Ивана на полгода от участия во всех соревнованиях, в том числе на территории России. Однако затем смягчила наказание и всё-таки допустила до Спартакиады сильнейших, которая состоялась в начале октября.