Призёр Олимпийских игр Пасека объявила об отъезде из России
«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. А там посмотрим, как всё сложится, когда я вернусь на родину», — написала Пасека в Instagram*.
По её словам, отъезд — это её разгрузка и путь к саморазвитию, чтобы увидеть и почувствовать в себе что-то новое.
Спортсменка трижды становилась серебряной призёркой Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, а также в Рио-де-Жанейро в 2016-м. 27-летняя гимнастка является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке.
Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отъезд пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.
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