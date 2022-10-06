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Призёр Олимпийских игр Пасека объявила об отъезде из России

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Серебряная призёрка Олимпийских игр российская гимнастка Мария Пасека сообщила об отъезде из России.

«Как уже говорила, грядут большие перемены. Мой уезд из страны даст мне новые мысли, новое отношение ко всему, новую меня. А там посмотрим, как всё сложится, когда я вернусь на родину», — написала Пасека в Instagram*.

По её словам, отъезд — это её разгрузка и путь к саморазвитию, чтобы увидеть и почувствовать в себе что-то новое.

Спортсменка трижды становилась серебряной призёркой Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году, а также в Рио-де-Жанейро в 2016-м. 27-летняя гимнастка является двукратной чемпионкой мира в опорном прыжке.

Ранее депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отъезд пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.

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