Роднина — об отъезде Давыдовой: может, она любовь там встретила

Депутат Госдумы Ирина Роднина прокомментировала отъезд пятикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Анастасии Давыдовой из России.

«Она у нас единственная, по-моему, семикратная чемпионка. Центр ей построили. Думаю ли я, что вокруг её отъезда искусственно накаляют обстановку? Мы ж не знаем причину, может, она там любовь свою встретила, может, ещё что-то», — цитирует Роднину «ВсёПроСпорт».

По информации канала «Матч ТВ», россиянка покинула страну и не планирует возвращаться. Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от спортсменки они не получали.

Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала отъезд Анастасии Давыдовой из России.