Роднина — об отъезде Давыдовой: может, она любовь там встретила
- РИА Новости
«Она у нас единственная, по-моему, семикратная чемпионка. Центр ей построили. Думаю ли я, что вокруг её отъезда искусственно накаляют обстановку? Мы ж не знаем причину, может, она там любовь свою встретила, может, ещё что-то», — цитирует Роднину «ВсёПроСпорт».
По информации канала «Матч ТВ», россиянка покинула страну и не планирует возвращаться. Как сообщили в Федерации синхронного плавания России, соответствующих уведомлений от спортсменки они не получали.
Ранее заслуженный тренер Татьяна Тарасова прокомментировала отъезд Анастасии Давыдовой из России.