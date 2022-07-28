В Норвегии отказались проводить конгресс FIG из-за запрета на участие россиян

Федерация гимнастики Норвегии отказалась организовывать конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) в Саннефьорде.

Как сообщается на официальном сайте FIG, организация работает над поиском другой национальной федерации для проведения конгресса в 2022 году.

Отмечается, что федерация гимнастики Норвегии не собирается организовывать мероприятие из-за требований Международного олимпийского комитета (МОК) и Министерства культуры Норвегии не приглашать россиян и белорусов на мероприятия в стране.

FIG отстранила россиян и белорусов от соревнований под эгидой организации.

Ранее старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что национальная команда Египта может провести сбор на подмосковной базе «Озеро Круглое».