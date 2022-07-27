Сборная Египта по спортивной гимнастике планирует провести сбор с командой России
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«Сейчас сборная Египта очень просит принять их на сбор и просится тренироваться вместе с российской командой на «Озере Круглом». Планируют приехать в августе, сейчас решаются организационные вопросы», — цитирует Родионенко ТАСС.
По её словам, опыт проведения сборов совместно с другими странами будет продолжен.
Напомним, что мужская сборная Белоруссии готовилась к участию в Кубке России вместе с российскими гимнастами.
Ранее сообщалось, что российские гимнастки планируют выступить на международных соревнованиях в Венгрии.