Сборная Египта по спортивной гимнастике планирует провести сбор с командой России

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что национальная команда Египта может провести сбор на подмосковной базе «Озеро Круглое».

«Сейчас сборная Египта очень просит принять их на сбор и просится тренироваться вместе с российской командой на «Озере Круглом». Планируют приехать в августе, сейчас решаются организационные вопросы», — цитирует Родионенко ТАСС.

По её словам, опыт проведения сборов совместно с другими странами будет продолжен.

Напомним, что мужская сборная Белоруссии готовилась к участию в Кубке России вместе с российскими гимнастами.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки планируют выступить на международных соревнованиях в Венгрии.