Сборная Египта по спортивной гимнастике планирует провести сбор с командой России

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что национальная команда Египта может провести сбор на подмосковной базе «Озеро Круглое».
Сборная Египта по спортивной гимнастике планирует провести сбор с командой России
  • Gettyimages.ru

«Сейчас сборная Египта очень просит принять их на сбор и просится тренироваться вместе с российской командой на «Озере Круглом». Планируют приехать в августе, сейчас решаются организационные вопросы», — цитирует Родионенко ТАСС.

По её словам, опыт проведения сборов совместно с другими странами будет продолжен.

Напомним, что мужская сборная Белоруссии готовилась к участию в Кубке России вместе с российскими гимнастами.

Ранее сообщалось, что российские гимнастки планируют выступить на международных соревнованиях в Венгрии.

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