Нидерланды объявили о бойкоте конгресса FIG из-за допуска России и Белоруссии

Голландская ассоциация гимнастики бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска российских и белорусских представителей.

«Нельзя вовлекать российских спортсменов и официальных лиц в международный спорт», — говорится в заявлении.

Нидерланды стали седьмой страной, объявившей о бойкоте, после Украины, Норвегии, Польши, Эстонии, Литвы и Италии.

Напомним, что Международная федерация гимнастики отстранила российских спортсменов от своих соревнований.

Ранее Мария Пасека рассказала, что мировая гимнастика скучает по российским спортсменам.