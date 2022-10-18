Узнать больше

Нидерланды объявили о бойкоте конгресса FIG из-за допуска России и Белоруссии

Короткая ссылка
Голландская ассоциация гимнастики бойкотирует конгресс Международной федерации гимнастики (FIG) из-за допуска российских и белорусских представителей.
Нидерланды объявили о бойкоте конгресса FIG из-за допуска России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru

«Нельзя вовлекать российских спортсменов и официальных лиц в международный спорт», — говорится в заявлении.

Нидерланды стали седьмой страной, объявившей о бойкоте, после Украины, Норвегии, Польши, Эстонии, Литвы и Италии.

Напомним, что Международная федерация гимнастики отстранила российских спортсменов от своих соревнований.

Ранее Мария Пасека рассказала, что мировая гимнастика скучает по российским спортсменам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить