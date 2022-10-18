Нидерланды объявили о бойкоте конгресса FIG из-за допуска России и Белоруссии
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«Нельзя вовлекать российских спортсменов и официальных лиц в международный спорт», — говорится в заявлении.
Нидерланды стали седьмой страной, объявившей о бойкоте, после Украины, Норвегии, Польши, Эстонии, Литвы и Италии.
Напомним, что Международная федерация гимнастики отстранила российских спортсменов от своих соревнований.
Ранее Мария Пасека рассказала, что мировая гимнастика скучает по российским спортсменам.