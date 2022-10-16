Четырёхкратная олимпийская призёрка по спортивной гимнастике Мария Пасека рассказала, что мировая гимнастика скучает по российским спортсменам.

«Я общаюсь со многими спортсменами, все говорят, что без нашей команды очень скучно выступать, по нам все скучают. Думаю, всё это продлится недолго, эта ситуация должна разрешиться. Мне жалко детей, которые только перешли в основной состав и сейчас не смогут выступать на международных стартах. Выступать только в Казани или Пензе — так себе», — приводит слова Пасеки ТАСС.

Напомним, что Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от своих соревнований.

Ранее сообщалось, что Итальянская федерация гимнастики бойкотирует конгресс FIG в Стамбуле из-за участия представителей России и Белоруссии.