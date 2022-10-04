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Титов: Куляк не будет подавать апелляцию на решение трибунала

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Президент Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) Василий Титов рассказал о ситуации с дисквалификацией Ивана Куляка.
Титов: Куляк не будет подавать апелляцию на решение трибунала
  • РИА Новости

«Мы не будем подавать апелляцию. Апелляционный трибунал смягчил ему наказание, и я думаю, что это максимум того, что можно было сделать в такой ситуации», — цитирует Титова ТАСС.

По его словам, руководство Международной федерации гимнастики (FIG) не отступится и сохранит наказание.

«Что касается штрафа в 5 тыс. швейцарских франков, наложенного на гимнаста, то федерация его уже давно выплатила», —добавил Титов.

Срок подачи иска гимнастом истекает 5 октября. Таким образом, Куляк должен отбыть годичную дисквалификацию до 16 мая 2023 года.

Напомним, что в марте россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. FIG за это дисквалифицировала Куляка.

Ранее сообщалось, что апелляцию гимнаста Ивана Куляка частично удовлетворили.

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