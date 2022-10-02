Триумф Листуновой, мотивация Мельниковой и упорство Нагорного: Спартакиада сильнейших завершилась турниром гимнастов

Олимпийская чемпионка Виктория Листунова триумфально вернулась на соревнования после травмы стопы, из-за которой на Кубке России в июле выступила только на брусьях. 17-летняя гимнастка в упорной борьбе с Ангелиной Мельниковой завоевала три золотые медали на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов. У мужчин многоборье вновь выиграл Никита Нагорный. Однако в других видах программы он выглядел не так уверенно, допустив два падения во время финалов на отдельных снарядах. Подробнее об итогах турнира — в материале RT.

Многоборье за Нагорным

Соревнованиями спортивных гимнастов завершилась программа Всероссийской спартакиады сильнейших спортсменов. Турнир прошёл в столице Татарстана и собрал лидеров национальной команды, хотя далеко не все из них сегодня находятся в оптимальной форме.

Так, олимпийский чемпион Никита Нагорный уже давно перестал полноценно тренироваться и больше времени уделяет своим проектам. Кроме того, его беспокоит спина, так что в последний день турнира он даже выступал на обезболивающих, а его партнёр по сборной на Играх в Токио Артур Далалоян никак не может вылечить руки: у него повреждена кожа на ладонях.

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В то же время на спартакиаду смог заявиться Иван Куляк, на год отстранённый FIG от соревнований за использование буквы Z на груди во время награждения на этапе Кубка мира в Дохе. Российская сторона добилась разрешения от международной федерации допустить его на турнир в Казани.

«Нормальный настрой, тяжеловато, но я стараюсь не думать об этом. Только о тренировках, а там уж будь как будет. Если бы не занимался, а мне сказали, что можно выступать, это было бы, думаю, более обидно», — приводит слова Куляка ТАСС.

Впрочем, все усилия по допуску спортсмена к соревнованиям оказались бессмысленными. В самом начале турнира он получил травму при соскоке с брусьев и в итоге снялся со спартакиады, не завоевав ни одной медали.

Вообще, доминирования олимпийских чемпионов болельщики в мужской части соревнований не увидели. Неплохую конкуренцию им вновь составил Даниел Маринов. На Кубке России, прошедшем в июле, он лишь из-за регламента уступил Нагорному в многоборье. В Казани столь упорной борьбы не получилось. Тем не менее гимнаст занял третье место, пропустив вперёд, помимо Никиты, ещё одного обладателя золотой медали Игр в Токио, Давида Белявского. Юный спортсмен занервничал во второй день соревнований и допустил слишком много ошибок, хотя по сумме уступил всего 0,099 балла.

Кроме того, 17-летний Маринов завоевал три медали на отдельных снарядах: золото на параллельных брусьях, серебро в вольных упражнения и бронзу в опорном прыжке. Причём юноша спокойно мог бы выступать за Болгарию, поскольку родился в Софии, но предпочёл Россию.

«Не то чтобы мне предлагали сменить гражданство. Чиновники общались со мной и продумывали разные варианты, как мне можно помочь. Как вариант — придумать особый контракт с местным клубом. Но скорее не из своих собственных целей, а из искреннего желания мне помочь. Видят, что я молодой, перспективный. И не хотели, чтобы я пропадал, тем более раз у меня есть паспорт Болгарии, значит, у них есть возможность мне помочь. Но я им сразу сказал, что мне ничего не нужно. Я люблю Россию, и что бы ни происходило, я всё равно буду выступать за эту страну», — приводит слова гимнаста «Спорт-Экспресс».

Сюрпризы от олимпийских чемпионов

Если в индивидуальном многоборье всё закончилось относительно ожидаемо, то выступление олимпийских чемпионов на отдельных снарядах вызвало вопросы. Хотя такой результат и можно назвать ожидаемым. Так, Нагорному просто не хватило сил соревноваться третий день подряд, и пятница для Никиты получилась провальной. Он не стал пробовать силы на кольцах, чтобы не получить рецидива травмы плеча, а на коне и в вольных упражнениях допустил ошибки, которые привели к падению.

Не лучшим образом смотрелись и остальные. Далалоян также неудачно приземлился во время исполнения диагонали в вольных упражнениях, а Давид Белявский на коне забыл сделать элемент. Как признался спортсмен, такое с ним случилось впервые на взрослых соревнованиях.

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«Не знаю, что у меня в голове было, пока я комбинацию делал. Возможно, не полностью сконцентрировался, хотя чувствовал всё отлично. Хорошо, что есть медаль, но своим выступлением я не очень доволен», — объяснил Белявский ТАСС.

Благодаря ошибке Давида золото в этом виде программы завоевал Сергей Найдин.

Ещё у одного олимпийского чемпиона, Дениса Аблязина, не заладилось выступление на кольцах. Гимнаст потерял несколько драгоценных десятых в базе. В итоге золото досталось 21-летнему Григорию Климентьеву. Спортсмен подтвердил, что не зря является бронзовым призёром ЧМ на данном снаряде.

В финальный день соревнований опытные гимнасты смогли реабилитироваться. Как признался Нагорный, он использовал все возможные способы восстановления — баню, массаж — и это сработало. В итоге Никита в субботу, 1 октября, трижды поднялся на пьедестал почёта, завоевав золото в опорном прыжке, серебро на перекладине и бронзу на параллельных брусьях.

«Для меня всегда в первую очередь [важно] здоровье. Я сегодня вышел выступать только оттого, что это последние соревнования в этом году для меня. Больше в этом году я выступать не буду. Может, буду в показательных, на открытых тренировках с детьми или каких-то шоу, но на соревнованиях, скорее всего, нет», — рассказал Нагорный.

При этом спортсмен признался, что ему крайне интересно создание медийной лиги в спортивной гимнастике по аналогии с футболом.

«Мы хотим дать возможность ребятам. Есть 10—15 человек, которые всё время на пьедестале. А есть 200—300 человек, которые не попадают на соревнования. Хотим, чтобы они тоже 10—15 раз в год выступали. Это такая же история, как в футболе. Речь о Медийной футбольной лиге. Думаю, что системы похожи. То есть будет присутствовать формат шоу‑соревнований», — отметил спортсмен.

Не могли журналисты в этот день обойти тему, поднятую главой МОК Томасом Бахом. Он заявил, что российские спортсмены, дистанцировавшиеся от спецоперации на Украине, должны иметь возможность соревноваться под нейтральным флагом. Однако в национальной команде идею чиновника не поддержали.

«Думаю, абсолютная глупость. Как можно заставлять спортсменов отрекаться от страны, которую они всю жизнь представляют? Конечно, это личное дело каждого, но не могу сказать, что у нас в сборной такие есть», — поделился мнением Далалоян.

Артур, к слову, также реабилитировался в последний день турнира, завоевав серебро в опорном прыжке. Однако, судя по соревнованиям в текущем сезоне, к Олимпиаде в Париже состав мужской сборной России существенно обновится.

У женщин без интриг

В женской части турнира большой интриги не получилось. Лидерство захватили олимпийские чемпионки Ангелина Мельникова и Виктория Листунова, которая наконец-то залечила травму ноги. Причём 17-летняя уроженка Москвы не только навязала борьбу коллеге по сборной, но и несколько раз сумела оставить её позади. Спортсменка оказалась лучшей в многоборье, опорном прыжке и на своих коронных брусьях.

Мельникова же завоевала золото только в вольных упражнениях. При этом, как отметила Ангелина, сейчас она мотивирует себя тренироваться тем, что является примером для подрастающего поколения.

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«Я за всю свою карьеру насоревновалась, если честно. Сейчас выхожу делать гимнастику с любовью — для себя, для тренера, для зрителей. Здесь я соревнуюсь только сама с собой. У меня есть определённая ответственность. Младшее поколение на меня смотрит, и я должна показывать достойную гимнастику», — приводит слова Ангелины Sport24.

Cерьёзную конкуренцию именитым спортсменкам составила Диана Кустова. Официально она ещё числится в молодёжной сборной, но уже тренируется вместе с основным составом и привыкает к новой обстановке. Гимнастка сумела отодвинуть девушек на вторую и третью строчки на бревне, завоевав золото, а также вклинилась в борьбу олимпийских чемпионок на брусьях. Для юниорки эти награды стали первыми на взрослом уровне.

Не лучшим образом на турнире выступила олимпийская чемпионка Владислава Уразова. Она завоевала всего две бронзы — в многоборье и в вольных упражнениях. Однако, как объяснила старший тренер сборной России Валентина Родионенко, она находилась в сложном психологическом состоянии.

«Уразова похоронила папу две недели назад… Мы её поддерживали, но вы же понимаете, смерть отца, молодой мужчина… Это жизнь», — рассказала специалист.

В целом же, по словам тренера, несмотря на отсутствие международных стартов, девушки находят в себе силы готовиться и разучивать новые элементы.

«В многоборье есть определённый прогресс, много молодых девочек показали хорошие программы. Несмотря на то что мы находимся в не очень хорошем положении, мы лишены международных стартов, тренируются нормально, стараются, хотят. Соревнования показали, что стартов всё-таки мало, а ошибок много. Мы это видим. Кто‑то упростил программу, выбросил те элементы, которые не хотелось бы исключать. Не всё получалось даже у победителей. Листунова ошиблась на бревне. Есть над чем работать», — добавила специалист.

К сожалению, не обошлось на Спартакиаде без травм и у девушек. Не смогла завершить многоборье Мария Минаева. У неё подозрение на надрыв ахилла.