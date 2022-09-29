Немов поделился впечатлениями от выступлений Нагорного и Далалояна на спартакиаде
- РИА Новости
«Меня очень радует, что выступают и Никита Нагорный, и Артур Далалоян, и Давид Белявский, то есть вся элита нашего олимпийского движения. Ребята — молодцы. Они в неплохой форме, интересные программы показывают, но сейчас пока не лучшие их кондиции. Пик формы должен прийтись на Олимпийские игры 2024 года. Я не сомневаюсь, что они останутся в спорте до этого времени», — сказал Немов в интервью RT.
Ранее сообщалось, что Нагорный завоевал золотую медаль в личном многоборье на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани.