Нагорный стал чемпионом спартакиады в личном многоборье

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный завоевал золотую медаль в личном многоборье на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов в Казани.

25-летний гимнаст после шести упражнений набрал 166,830 балла. Серебряную награду выиграл олимпийский чемпион в командном многоборье Давид Белявский (165,029 балла), бронзовая медаль досталась Даниелу Маринову (164,930).

Нагорный завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио и серебряную награду Игр в Рио-де-Жанейро в командном многоборье.

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян принял решение отказаться от участия в финале индивидуального многоборья на спартакиаде.

Ранее Далалоян заявил, что политика может повлиять на результат расследования допингового дела российской фигуристки Камилы Валиевой.











