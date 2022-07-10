Триумф Мельниковой и Нагорного и подвиг Листуновой: чем запомнился Кубок России по спортивной гимнастике

В Калуге завершился открытый Кубок России по спортивной гимнастике, в котором также принимали участие спортсмены из Белоруссии. Главными героями соревнований стали олимпийские чемпионы Токио Никита Нагорный и Ангелина Мельникова. Они практически без подготовки сумели выиграть многоборье. Одним из открытий турнира стал 17-летний Даниел Маринов, завоевавший пять медалей. Невероятную силу воли продемонстрировала Виктория Листунова, победившая в соревнованиях на брусьях после серьёзной травмы стопы.

Юный Маринов почти обыграл Нагорного

Об открытом Кубке России по спортивной гимнастике заговорили задолго до его начала. Это было связано с тем, что в турнире не мог принимать участие Иван Куляк, на полгода отстранённый от соревнований Международной федерацией гимнастики (FIG) из-за демонстрации символа Z на этапе Кубка мира в Дохе. Как объяснила старший тренер сборной России Валентина Родионенко, в случае допуска спортсмена существовала угроза наложения санкций на всю национальную федерацию, поэтому в организации решили не рисковать.

Таким образом, Куляк не будет выступать как минимум до середины августа, когда состоится заседание апелляционного трибунала Фонда гимнастической этики по иску юноши. Однако это решение многим не понравилось. Люди, не знавшие нюансов ситуации, предлагали даже отправить в отставку руководителей ФСГР.

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Несмотря на запрет соревноваться, Иван всё-таки приехал в Калугу и тренировался с остальными участниками турнира, среди которых в этом году были и представители Белоруссии. Он старался сохранять хорошее настроение и рассказывал журналистам о планах поехать на Олимпиаду.

«Морально тяжело, когда ты готовишься, а потом тебя отстраняют. Но это ничего, просто нужно пережить. Сейчас я всё равно ничего не могу сделать. Надо тренироваться и нарабатывать свои программы. Понятно, что на первых соревнованиях, на которых я выступлю, будет очень тяжело, но с этим надо справиться. Олимпиада стоит в моих планах», — приводит слова спортсмена ТАСС.

Не могли пропустить один из главных стартов сезона и олимпийские чемпионы Токио в командных соревнованиях. В Калугу на радость болельщикам приехала вся четвёрка: Никита Нагорный, Давид Белявский, Денис Аблязин и Артур Далалоян, однако последний так и не вышел на помост, поскольку последние недели не тренировался из-за ангины. В итоге он на турнире попробовал себя в роли комментатора.

Позже остальных появился на тренировках перед Кубком Нагорный. Как оказалось, у его жены Дарьи неожиданно возникли проблемы с почками, и пришлось отвезти её в больницу. Однако это не помешало гимнасту великолепно выступить в многоборье. Причём сам спортсмен очень удивился победе.

«Я сам от себя в шоке. Когда с Давидом Белявским выезжали на Кубок России, то он говорил, что, если я и сейчас выиграю многоборье, будет нечестно. Мол, они все тренируются постоянно, а я приезжаю после нескольких тренировок и выигрываю. Но могу сказать, что главное — собраться в нужный момент, выйти и сделать», — сказал Нагорный.

Победу он посвятил своей выздоровевшей жене, а на награждении подарил Дарье огромный букет роз. Белявский в многоборье занял лишь третье место, пропустив вперёд 17-летнего Даниела Маринова. Юноша стал одним из открытий Кубка России. Спортсмен уступил Нагорному 0,599 балла, а во второй день соревнований выступил лучше олимпийского чемпиона. Никите помогли особенности регламента турнира, по которому победитель определяется по сумме результатов в квалификации и финале.

Маринов также выиграл соревнования на брусьях и попал в тройку призёров в опорном прыжке, на коне и в вольных упражнениях. По словам Далалояна, это большое достижение для юного гимнаста.

«По возрасту Даниел ещё может выступать на молодёжном чемпионате Европы, а он уже с мужчинами соревнуется. Самое главное, он составляет большую конкуренцию. Думаю, Даниел будет ещё расти и прибавлять в сложности, уверенности и стабильности. Он хороший гимнаст», — рассказал олимпийский чемпион в комментарии Sport24.

Стабильности Маринову пока действительно не хватает. На апрельском чемпионате России в Казани он упал восемь раз за два дня, однако сделал выводы и в этот раз показал достойный результат.

«К Кубку России подготовился намного лучше, знал, в чём мои ошибки, когда начинаю переживать на взрослом старте. И работал значительно качественнее, чем при подготовке к предыдущему турниру», — объяснил спортсмен в эфире «Матч ТВ».

Обратил на себя внимание и Егор Шарамков. В вольных упражнениях белорус всего на 0,034 балла обошёл опытного Кирилла Прокопьева. В итоге организаторы приняли решение наградить обоих золотыми медалями.

На перекладине первое место завоевал Алексей Ростов. Спортсмен по итогам квалификации был запасным и попал в заявку после снятия с турнира Нагорного, который в этот раз ограничился выступлением только в многоборье. 28-летний гимнаст сумел собраться в финале и показать максимум на своём профильном снаряде.

В остальных видах программы на высшую ступень пьедестала почёта по очереди поднимались Белявский и Аблязин. Давид — в упражнениях на коне, Денис — в опорном прыжке и на кольцах. После турнира спортсмены признались, что не собираются завершать спортивную карьеру и ещё попробуют выступить на следующей Олимпиаде.

«До Парижа будем готовиться, выступать, а там посмотрим, как будет со здоровьем. Все спортсмены говорят, что закончат после Игр, но затем всё равно идут дальше. Очень сложно уйти из спорта, когда отдал ему столько лет жизни», — объяснил Аблязин.

Турнир имени Мельниковой

Если у мужчин в новой для себя роли выступил Далалоян, то у женщин первый турнир в качестве судьи проводила Алия Мустафина, которая в прошлом году завершила спортивную карьеру и сейчас является старшим тренером женской молодёжной сборной России. Как рассказала Родионенко, она оценивала вольные упражнения во время квалификации.

«Для тренеров обычное дело — на некоторое время становиться судьями, эта работа позволяет лучше знать правила, которые с определённой периодичностью меняются», — объяснила специалист.

Начало финала в многоборье омрачила травма Елены Герасимовой. На опорном прыжке она неудачно приземлилась на колени. Врачи быстро среагировали: зафиксировали ногу бинтом и унесли девушку с помоста на носилках. А затем болельщиков ждала настоящая борьба за золото, которая развернулась между олимпийскими чемпионками Токио Ангелиной Мельниковой и Владиславой Уразовой.

Всё решилось в вольных упражнениях, перед которыми небольшое преимущество в 0,2 балла имела уроженка Ростова-на-Дону. Однако усталость дала о себе знать, и спортсменка допустила несколько ошибок. В то время как Мельникова, тренировавшаяся перед Кубком России всего пару недель и испытывавшая проблемы с восстановлением на протяжении всего турнира, выдала великолепное выступление и в итоге победила. Позже Ангелина призналась, что выбирала между полной комбинацией и упрощённой, но решила рискнуть. При этом она рассказала, что ей порой не хватает чистоты исполнения элементов.

«Работа над этим очень кропотливая, а у меня многоборье, и иногда просто времени не хватает поработать над чистотой, потому что мне и выносливость нужно нарабатывать, и комбинации», — объяснила Мельникова.

Ангелина порадовала болельщиков и на отдельных снарядах. Гимнастка выиграла вольные упражнения и опорный прыжок. На разновысоких брусьях она уступила другой олимпийской чемпионке — Виктории Листуновой, которая ещё до конца не восстановилась после травмы стопы и на Кубке России была заявлена только в одном виде программы.

«Перелом кости левой стопы. Поэтому прыжковые снаряды на соревнованиях не делаю. На тренировках потихоньку бегаю и прыгаю, но, так как травма была серьёзная, мы решили не делать пока многоборье. В принципе, я без проблем могла бы восстановиться и сделать, но хотелось бы не просто делать, а показывать уровень, новые комбинации. Травма ноги, наверное, накопленная. Я не раз ударялась левой стопой, в итоге не обошлось, и произошла уже серьёзная травма», — рассказала Листунова.

Ещё одно серебро в последний день соревнований Мельникова заработала на бревне. Здесь её на 0,433 балла опередила 17-летняя Яна Ворона. Причём олимпийская чемпионка впервые за три дня обошлась без падения на данном снаряде. После старта она призналась, что рада даже не результату, а просто выполнению программы.

«У меня новая комбинация, сложность выросла на полбалла. Для меня это огромный шаг. Больше довольна вольными упражнениями. Я знаю, что должна выходить и делать, это мой коронный снаряд. Бревно у меня так, сделала — хорошо, не сделала — и ладно. Сегодня тоже было очень тяжело. Очень помогали массажисты, врачи, тренер. Мышцы устали», — заключила Мельникова.