Далалоян заявил, что его выступление за итальянский клуб зависит от местных властей

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, сможет ли продолжить выступление за клуб Gymnastic Romagna Team в итальянской серии А.
Далалоян заявил, что его выступление за итальянский клуб зависит от местных властей
  • © РИА Новости / Алексей Филиппов

«Всё зависит от того, когда итальянские власти согласуют и одобрят выступление российских спортсменов в Италии. Но пока четкого ответа нет. Ждём его в ближайшее время, и тогда мы уже решим, выступаем или нет», — цитирует гимнаста ТАСС.

Далалоян дал понять, что итальянский клуб уже выразил своё желание видеть его в следующем сезоне.

Российский гимнаст в сезоне-2021/22 в составе Gymnastic Romagna Team стал бронзовым призером клубного чемпионата Италии.

26-летний Далалоян является олимпийским чемпионом в командном многоборье.

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