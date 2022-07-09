Далалоян заявил, что его выступление за итальянский клуб зависит от местных властей
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«Всё зависит от того, когда итальянские власти согласуют и одобрят выступление российских спортсменов в Италии. Но пока четкого ответа нет. Ждём его в ближайшее время, и тогда мы уже решим, выступаем или нет», — цитирует гимнаста ТАСС.
Далалоян дал понять, что итальянский клуб уже выразил своё желание видеть его в следующем сезоне.
Российский гимнаст в сезоне-2021/22 в составе Gymnastic Romagna Team стал бронзовым призером клубного чемпионата Италии.
26-летний Далалоян является олимпийским чемпионом в командном многоборье.
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