Далалоян заявил, что его выступление за итальянский клуб зависит от местных властей

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Артур Далалоян рассказал, сможет ли продолжить выступление за клуб Gymnastic Romagna Team в итальянской серии А.

«Всё зависит от того, когда итальянские власти согласуют и одобрят выступление российских спортсменов в Италии. Но пока четкого ответа нет. Ждём его в ближайшее время, и тогда мы уже решим, выступаем или нет», — цитирует гимнаста ТАСС.

Далалоян дал понять, что итальянский клуб уже выразил своё желание видеть его в следующем сезоне.

Российский гимнаст в сезоне-2021/22 в составе Gymnastic Romagna Team стал бронзовым призером клубного чемпионата Италии.

26-летний Далалоян является олимпийским чемпионом в командном многоборье.

Ранее Дина Аверина объяснила, как отличить её от сестры Арины.