Голоцуцков прокомментировал недопуск Куляка до российских соревнований

Короткая ссылка
Двукратный призёр Олимпийских игр в Пекине Антон Голоцуцков высказался о решении Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) не допускать Ивана Куляка до российских соревнований.
Голоцуцков прокомментировал недопуск Куляка до российских соревнований
  • РИА Новости

«Любой руководитель должен мыслить стратегически. Если есть риск каких-то санкций, то допустить одного, чтобы потом пострадали все, — неправильно. Если бы не было угрозы, я уверен, ему бы дали выступить. Но нас со всех сторон сейчас обложили, пытаются любыми путями ущемить. Так сложились обстоятельства, Ивану не повезло. Но он ещё молод, почти ребёнок, у него всё впереди, пусть тренируется», — сказал Голоцуцков в беседе с RT.

Ранее президент ФСГР Титов объяснил, почему Куляк не допущен до участия в Кубке России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить