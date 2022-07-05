Голоцуцков прокомментировал недопуск Куляка до российских соревнований

Двукратный призёр Олимпийских игр в Пекине Антон Голоцуцков высказался о решении Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) не допускать Ивана Куляка до российских соревнований.

«Любой руководитель должен мыслить стратегически. Если есть риск каких-то санкций, то допустить одного, чтобы потом пострадали все, — неправильно. Если бы не было угрозы, я уверен, ему бы дали выступить. Но нас со всех сторон сейчас обложили, пытаются любыми путями ущемить. Так сложились обстоятельства, Ивану не повезло. Но он ещё молод, почти ребёнок, у него всё впереди, пусть тренируется», — сказал Голоцуцков в беседе с RT.

Ранее президент ФСГР Титов объяснил, почему Куляк не допущен до участия в Кубке России.