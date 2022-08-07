Единственный в своём роде: как советский гимнаст Щербо выиграл шесть золотых медалей на одной Олимпиаде

30 лет назад легендарный советский гимнаст Виталий Щербо выиграл шесть золотых медалей на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне. Уроженец Минска занял место на высшей ступени пьедестала почёта в командном турнире, многоборье, а также на отдельных снарядах: коне, кольцах, опорном прыжке и брусьях. С тех пор ни один представитель его вида спорта не сумел превзойти этот рекорд.

30 лет назад произошло легендарное выступление советского гимнаста Виталия Щербо на Олимпиаде в Барселоне. Уроженец Минска выиграл в Испании шесть золотых медалей — ни до него, ни после такого в гимнастике не удавалось сделать никому. Лишь два человека в истории сумели одержать больше побед на одних Играх — американские пловцы Марк Спитц, на счету которого семь золотых наград Мюнхена-1972, и Майкл Фелпс, который восемь раз поднимался на высшую ступень пьедестала в Пекине-2008.

В гимнастику шестилетнего Виталия привела мать. И хотя сама она занималась в своё время акробатикой, больших планов на спортивное будущее сына не строила. По его собственным словам, вплоть до 15 лет он был «довольно кругленьким» и даже носил прозвище Пончик.

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«Мама работала с утра до вечера, отца не было. Чтобы на улице не шлялся, отправила заниматься спортом… Да, я был пухленький, но резвый, любил соперничество, отжиматься, подтягиваться. Когда детей отбирают в спортивные секции, то обычно смотрят, как они выполняют физические упражнения. У меня это получалось, поэтому тренер и взял меня. Но, честно говоря, никаких надежд не возлагал», — рассказывал Щербо в одном из интервью.

Однако уже в 11 лет Виталий выполнил норматив мастера спорта, а в 17 в виде исключения оказался в сборной СССР. Решение об этом принял лично главный тренер Леонид Аркаев.

«Осенью (1989 года. — RT) я поехал запасным на чемпионат мира в Штутгарт. На опробовании снарядов Аркаев вроде бы невзначай выпустил меня на помост. А у меня на вольных — два бланша с двумя винтами, которые даже близко никто в мире делать не пробовал, прыжок уникальный. Народ, понятное дело, сбежался: «Кто это?» А Аркаев так небрежно: «Да это наш запасной». Психологом он, конечно же, всегда был величайшим», — делился Щербо в интервью «Спорт-Экспресс».

Два года спустя вчерашний дублёр стал уже полноценным членом сборной и победителем ЧМ-1991 в командном многоборье. В личных выступлениях на том турнире он завоевал три серебра и бронзу. А спустя несколько месяцев на мировом предолимпийском первенстве выиграл два золота и серебро.

На свою первую Олимпиаду Щербо ехал в статусе фаворита, но даже и не рассчитывал, что войдёт в историю. По словам спортсмена, он надеялся на две-три золотые награды, но никак не на шесть из восьми возможных.

Сначала коллектив с его участием одержал победу в командном многоборье, а затем Щербо стал чемпионом в абсолютном первенстве. В финалах отдельных упражнений гимнаст, по иронии судьбы, оказался вне пьедестала на своих коронных вольных, поскольку после одного из прыжков вылетел за пределы ковра. Неудача лишь подхлестнула и разозлила Щербо, и эту потерю он сполна компенсировал четырьмя победами в оставшихся видах — на брусьях, кольцах, коне и в опорном прыжке. И все эти медали оказались завоёваны в один день.

«Честно скажу: когда выиграл шесть золотых олимпийских медалей в Барселоне, точно не отдавал себе отчёта в том, что это такое. Доходить начало, только когда закончил карьеру», — говорит сейчас бывший спортсмен.

После Игр-1992 Щербо пережил не только всеобщую любовь и обожание, но и целый ряд неприятных событий. У него два раза угоняли машину, а квартиру в Минске ограбили, забрав около $25 тыс., которые он получил за свои победы. Как позже оказалось, организатором преступления был один из лучших друзей Виталия — гимнаст Николай Тиханович. Его осудили на три года тюрьмы, а Щербо после этого решил перебраться в США — из соображений безопасности.

«В Штаты, когда жена Ирина была беременна, меня пригласил мой давний знакомый Эд Изабелл. На каких-то показательных выступлениях (а он сам бывший гимнаст) подошёл, говорит: «Приезжайте ко мне, поживите в моём доме, пускай жена родит ребёнка в нормальных условиях». Эд оплатил и страховку, и всё. Полгода я жил у него, помогал его бизнесу в гимнастическом лагере. Когда родилась Кристина, уезжать уже не хотелось. Так и остался. То есть осталась там Ирина с ребёнком, а я ездил по миру и выступал», — говорил спортсмен.

Щербо принял участие ещё в четырёх ЧМ, завоевав в общей сложности 12 золотых наград — больше нет в активе ни одного гимнаста-мужчины. А на Играх в Атланте добавил в олимпийскую копилку четыре бронзовые медали. Впрочем, сам он тогда не считал это большим достижением, несмотря на то что подготовка к Олимпиаде стала тяжёлым испытанием. Дело в том, что за полгода до Игр жена Виталия Ирина попала в страшную аварию, пережила клиническую смерть и долгое время находилась в коме. Спортсмен находился в абсолютно разобранном состоянии, но даже этим не оправдывал отсутствие побед: «Захотел бы — выиграл».

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«Мой менталитет простой: есть только золото. Сколько ты там выиграл серебра и бронзы — неважно. Золота нет — значит лузер. Хотя сейчас я по-другому оцениваю: любая медаль — кровь, пот и бессонные ночи. Но тогда я был безумно расстроен. Никакие утешения тренеров — мол, ты только три месяца готовился к Играм — не помогали», — делился ощущениями спортсмен.

Карьера его оборвалась в 1997-м из-за травмы: незадолго до ЧМ Виталий сломал руку во время показательных выступлений. Её пришлось оперировать и вставлять спицу. После этого он несколько месяцев пытался вернуться на прежний уровень, но тщетно.

«Молодые клюют в попу, подстёгивают, а ты физически не можешь», — вспоминал гимнаст.

Поставив точку в карьере, Щербо перестал разрываться между двумя странами и погрузился в организацию собственного гимнастического зала в Лас-Вегасе. Его школа Vitaly Scherbo School of Gymnastics стала известна по всей стране, самого специалиста привлекали в качестве консультанта молодёжной сборной США, но в этом году он решил её продать, чтобы уделять больше внимания семье. Ещё в 2006-м Виталий развёлся с первой женой, а несколько лет спустя женился во второй раз — на бывшей гимнастке Валентине. Сейчас пара воспитывает двоих детей — дочь Викторию и сына Родиона.

«Продавать было не жалко. Чем крупнее бизнес, тем больше головной боли. 23 года иметь зал и тащить всё на своих плечах тяжело. Хочется проводить больше времени с детьми и немного отдохнуть. Не знаю, правда, надолго ли хватит. У меня сейчас цель — поднять детей на ноги. Сам я достиг всего, к чему стремился. У меня всё есть», — признался легендарный гимнаст.