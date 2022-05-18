Спортивный юрист: политическая ситуация может повлиять на решение по апелляции Куляка

Спортивный юрист Анна Анцелиович оценила перспективы апелляции по делу российского гимнаста Ивана Куляка.

«Смысл в апелляции всегда есть, если сторона не согласна с решением. Тем более CAS — это всё-таки независимый от спортивных федераций орган, в отличие от внутренних дисциплинарных органов федераций. Но, конечно, политический контекст может оказать влияние», — цитирует Анцелиович «Спорт-Экспресс».

Напомним, что россиянин вышел с буквой Z на форме на церемонию награждения Кубка мира. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. Международная федерация гимнастики (FIG) дисквалифицировала Куляка на год.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищёв назвал безумным решением дисквалификацию гимнаста Куляка за букву Z.