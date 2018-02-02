Шестикратный олимпийский чемпион Щербо подал в суд на украинскую гимнастку Гуцу, обвинившую его в изнасиловании

Шестикратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике белорус Виталий Щербо сообщил, что обратился в суд Лас-Вегаса в связи с обвинениями в изнасиловании со стороны украинской гимнастки Татьяны Гуцу.

«Единственное, что могу сказать: я подал на неё в суд. Это естественно, это понятно было с самого начала — я готовился с адвокатами, поэтому в феврале уже будет первое слушание», — приводит слова Щербо TUT.by.

Он отметил, что сейчас не видит смысла оправдываться, поскольку каждый может говорить и думать что угодно: доказать что-либо в настоящий момент невозможно.

«Поэтому, как суд пройдёт, как всё это закончится, если захочется кому-то узнать какие-то подробности про ту ложь, которую она говорит, нестыковки, всё, что было сказано неадекватным человеком, — тогда можно. А сейчас что говорить? Нечего», — добавил титулованный гимнаст.

В октябре 2017 года, Гуцу на своей странице в Facebook заявила, что была изнасилована Щербо, когда ей было 15 лет.

Ранее сообщалось, что отец трёх жертв Ларри Нассара напал на него в зале суда.