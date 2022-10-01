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Нагорный планирует создать медиатурнир по спортивной гимнастике

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Российский гимнаст Никита Нагорный рассказал, что намерен создать медиатурнир по спортивной гимнастике.
Нагорный планирует создать медиатурнир по спортивной гимнастике
  • РИА Новости

«Система будет похожа на футбольную Медиалигу, будет шоу-программа, будут и старички выступать, и молодые. Это, наверно, сначала будет в медиа, на YouTube например, а потом будем переходить на офлайн-соревнования», — приводит слова Нагорного ТАСС.

Он также заявил, что пока не знает, получится ли провести турнир в нынешнем году, но в следующем он точно пройдёт.

Нагорный завоевал три золотые медали на соревнованиях в Казани, а также одну серебряную и бронзовую.

Спортсмен также является олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Нагорный признался, что выступал на обезболивающих в последний день Спартакиады в Казани из-за больной спины.

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