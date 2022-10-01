Нагорный рассказал, что выступал на обезболивающих в последний день Спартакиады

Российский гимнаст Никита Нагорный признался, что выступал на обезболивающих в последний день Спартакиады в Казани из-за больной спины.

«Вчера я издевался над собой по максимуму. Я пошёл в баню, два часа парился, был силовой массаж. Я выпустил всю злость, которая у меня была, сегодня проснулся, и мне было плохо как никогда. Но я понимал, что это должно привести к результату — чтобы я смог прийти и выступить от начала до конца», — приводит слова Нагорного РИА Новости.

Он также заявил, что ему много раз хотелось сняться с соревнований, так что ему приходилось максимально перезагружаться. Он также выразил надежду, что не получил травм, потому что обезболивающее ещё не перестало действовать.

«Уже чувствую, что спина очень сильно болит», — добавил Нагорный.

Нагорный завоевал три золотые медали на соревнованиях в Казани, а также одну серебряную и бронзовую.

Спортсмен также является олимпийским чемпионом в командном турнире на Олимпийских играх в Токио.

Ранее сообщалось, что Нагорный стал первым в опорном прыжке на Всероссийской спартакиаде в Казани.