Нагорный назвал Спартакиаду самым сложным российским турниром в своей карьере
«Это для меня самые тяжёлые соревнования, самая тяжёлая победа за всё время моей карьеры внутри страны. На кольцах, когда я стоял в стойке на руках перед соскоком, перед последним элементом у меня были мысли не делать его, спрыгнуть и сняться с соревнования. Потому что мои руки превратились в вату», — цитирует Нагорного ТАСС.
Нагорный стал чемпионом спартакиады в личном многоборье. 25-летний гимнаст после шести упражнений набрал 166,830 балла. Серебряную награду выиграл олимпийский чемпион в командном многоборье Давид Белявский (165,029 балла), бронзовая медаль досталась Даниелу Маринову (164,930).
Нагорный завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио и серебряную награду Игр в Рио-де-Жанейро в командном многоборье.
Ранее сообщалось, что апелляцию гимнаста Ивана Куляка частично удовлетворили.