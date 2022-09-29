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Нагорный назвал Спартакиаду самым сложным российским турниром в своей карьере

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Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился эмоциями от выступления на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

«Это для меня самые тяжёлые соревнования, самая тяжёлая победа за всё время моей карьеры внутри страны. На кольцах, когда я стоял в стойке на руках перед соскоком, перед последним элементом у меня были мысли не делать его, спрыгнуть и сняться с соревнования. Потому что мои руки превратились в вату», — цитирует Нагорного ТАСС.

Нагорный стал чемпионом спартакиады в личном многоборье. 25-летний гимнаст после шести упражнений набрал 166,830 балла. Серебряную награду выиграл олимпийский чемпион в командном многоборье Давид Белявский (165,029 балла), бронзовая медаль досталась Даниелу Маринову (164,930).

Нагорный завоевал золотую медаль Олимпиады в Токио и серебряную награду Игр в Рио-де-Жанейро в командном многоборье.

Ранее сообщалось, что апелляцию гимнаста Ивана Куляка частично удовлетворили.




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