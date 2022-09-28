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Родионенко: Куляка могут отстранить от Спартакиады за снятие с личного многоборья

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Ивана Куляка могут отстранить от финала на отдельных снарядах на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.
Родионенко: Куляка могут отстранить от Спартакиады за снятие с личного многоборья
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

«Он не имеет права сниматься без предупреждения. Его могут снять дальше с финала. Это неправильно. Если с ним был рядом тренер, он должен был ему это сказать», — цитирует Родионенко ТАСС.

При этом тренер подчеркнула, что не знает, почему гимнаст снялся с соревнований.

Куляк не завершил выступление в финале личного многоборья на Спартакиаде. Спортсмен не вышел на вольные упражнения после падения с перекладины.

Напомним, что в марте россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG дисквалифицировала Куляка на год и запретила ему выступать даже на российских соревнованиях.

Ранее сообщалось, что апелляцию гимнаста Куляка частично удовлетворили.



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