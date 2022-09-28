Родионенко: Куляка могут отстранить от Спартакиады за снятие с личного многоборья

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Ивана Куляка могут отстранить от финала на отдельных снарядах на Всероссийской спартакиаде сильнейших спортсменов.

«Он не имеет права сниматься без предупреждения. Его могут снять дальше с финала. Это неправильно. Если с ним был рядом тренер, он должен был ему это сказать», — цитирует Родионенко ТАСС.

При этом тренер подчеркнула, что не знает, почему гимнаст снялся с соревнований.

Куляк не завершил выступление в финале личного многоборья на Спартакиаде. Спортсмен не вышел на вольные упражнения после падения с перекладины.

Напомним, что в марте россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG дисквалифицировала Куляка на год и запретила ему выступать даже на российских соревнованиях.

Ранее сообщалось, что апелляцию гимнаста Куляка частично удовлетворили.





