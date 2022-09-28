Родионенко: Куляка могут отстранить от Спартакиады за снятие с личного многоборья
- РИА Новости
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«Он не имеет права сниматься без предупреждения. Его могут снять дальше с финала. Это неправильно. Если с ним был рядом тренер, он должен был ему это сказать», — цитирует Родионенко ТАСС.
При этом тренер подчеркнула, что не знает, почему гимнаст снялся с соревнований.
Куляк не завершил выступление в финале личного многоборья на Спартакиаде. Спортсмен не вышел на вольные упражнения после падения с перекладины.
Напомним, что в марте россиянин вышел на церемонию награждения на Кубке мира с буквой Z на форме. Позже он заявил, что сделал это в ответ на поведение украинцев, которые неуважительно относились к российским спортсменам на протяжении турнира. FIG дисквалифицировала Куляка на год и запретила ему выступать даже на российских соревнованиях.
Ранее сообщалось, что апелляцию гимнаста Куляка частично удовлетворили.