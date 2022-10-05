Олимпийская чемпионка Мельникова намекнула, что готова выступать под нейтральным флагом

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова намекнула, что готова выступать в нейтральном статусе, если в этом возникнет необходимость.

«Не ехать на соревнования, потому что тебя не допустили с флагом, как по мне, странно. В принципе, мы уже привыкли выступать под нейтральным флагом. Наверное, лучше всё-таки хоть как-то, но выступать…» — цитирует Мельникову «Спорт-Экспресс».

Она отметила, что если есть время, то можно ждать, пока допустят. По её мнению, у гимнасток короткий срок, поэтому легко упустить свой пик карьеры.

Напомним, что российские гимнасты не могут выступать на международных турнирах как минимум до конца 2022 года.

Ранее Мельникова заявила, что берёт паузу в соревнованиях, чтобы поправить здоровье.