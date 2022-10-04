Мельникова: мне надо отдохнуть, поправить здоровье

Российская гимнастка Ангелина Мельникова заявила, что берёт паузу в соревнованиях, чтобы поправить здоровье.

«Мне надо отдохнуть, поправить здоровье. Есть небольшая проблема с ногой, поэтому буду лечиться. Здоровье для меня на первом месте, потому что только здоровая я и могу показывать должный уровень своей гимнастики», — приводит слова Мельниковой СЭ.

По словам гимнастки, долгий перерыв она не планирует.

«Буду продолжать тренироваться, смотреть, как развивается ситуация с допуском на международные соревнования. Очень все надеемся, что найдётся какой-то компромисс, потому что так, как сейчас... Честно скажу, тяжело. Тяжело находиться в такой обстановке, готовиться, соревноваться», — сказала она.

Ранее Мельникова победила в вольных упражнениях на Кубке России по спортивной гимнастике.