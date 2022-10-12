Родионенко не удивлена бойкоту итальянской сборной конгресса FIG

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко заявила, что не удивлена бойкоту конгресса Международной федерации гимнастики (FIG) со стороны Италии.

«Что же тут сделаешь, это их проблемы. Мы уже неделю назад знали об их бойкоте. Для нас ничего неожиданного нет, особенно от Украины, они будут продолжать делать такие вещи в нашем отношении», — цитирует Родионенко РИА Новости.

12 октября об этом сообщает портал Inside the Games.

Конгресс FIG пройдёт с 11 по 12 ноября. Из-за участия представителей России и Белоруссии в Стамбул не приедут делегаты от Норвегии, Украины, Польши, Эстонии и Италии.

Ранее сообщалось, что пять россиян примут участие в работе конгресса FIG в Турции.