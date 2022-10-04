Пять россиян примут участие в работе конгресса FIG в Турции
- РИА Новости
«На ноябрьский конгресс FIG от России поедут пять человек. Василий Титов будет присутствовать на нём как член исполкома FIG», — цитирует представителя ФСГР ТАСС.
Уточняется, что в столицу Турции отправятся Валентина Никанорова (ФСГР), Николай Макаров (Федерация прыжков на батуте России), Владислав Оскнер (Всероссийская федерация спортивной аэробики).
«А от художественной гимнастики, скорее всего, поедет Евгения Канаева», — сказали в ФСГР.
Конгресс FIG пройдёт с 11 по 12 ноября. Из-за участия представителей России и Белоруссии в Стамбул не приедут делегаты от Норвегии, Украины, Польши и Эстонии.
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