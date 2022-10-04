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Пять россиян примут участие в работе конгресса FIG в Турции

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В Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР) рассказали, кто войдёт в состав делегации на ноябрьском конгрессе Международной федерации гимнастики (FIG) в Стамбуле.
Пять россиян примут участие в работе конгресса FIG в Турции
  • РИА Новости

«На ноябрьский конгресс FIG от России поедут пять человек. Василий Титов будет присутствовать на нём как член исполкома FIG», — цитирует представителя ФСГР ТАСС.

Уточняется, что в столицу Турции отправятся Валентина Никанорова (ФСГР), Николай Макаров (Федерация прыжков на батуте России), Владислав Оскнер (Всероссийская федерация спортивной аэробики).

«А от художественной гимнастики, скорее всего, поедет Евгения Канаева», — сказали в ФСГР.

Конгресс FIG пройдёт с 11 по 12 ноября. Из-за участия представителей России и Белоруссии в Стамбул не приедут делегаты от Норвегии, Украины, Польши и Эстонии.

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