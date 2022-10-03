Олимпийская чемпионка Назаренко отпраздновала получение американского паспорта
Гимнастка поделилась фотографией в социальных сетях, где она позирует на фоне стены, которая украшена в цветах американского флага и с надписью USA.
Напомним, что Назаренко является трёхкратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Универсиады и трёхкратной чемпионкой Европы. Она также имеет звание заслуженного мастера спорта России.
Ранее женская сборная США по баскетболу посвятила победу на чемпионате мира осуждённой в России Бриттни Грайнер.