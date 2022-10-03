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Олимпийская чемпионка Назаренко отпраздновала получение американского паспорта

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Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике в групповом многоборье в составе сборной России Анастасия Назаренко отметила получение паспорта США.

Гимнастка поделилась фотографией в социальных сетях, где она позирует на фоне стены, которая украшена в цветах американского флага и с надписью USA.

Напомним, что Назаренко является трёхкратной чемпионкой мира, трёхкратной чемпионкой Универсиады и трёхкратной чемпионкой Европы. Она также имеет звание заслуженного мастера спорта России.

Ранее женская сборная США по баскетболу посвятила победу на чемпионате мира осуждённой в России Бриттни Грайнер.

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