Журова: единичные голоса поддержки от Шри-Ланки и Панамы очень важны

Депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала предложения национальных олимпийских комитетов Шри-Ланки и Панамы допустить российских спортсменов до участия в международных турнирах.

«Я считаю, что даже такие единичные голоса поддержки очень важны, ведь молчание говорит о том, что все единогласны в своём отношении к России. А это далеко не так. Кулуарно многие высказывают слова поддержки, но, когда дело доходит до публичного пространства, они боятся говорить. Никто не хочет оказаться под давлением, а также столкнуться с травлей в интернете. Легко проследить, что кто бы ни высказался в защиту российских спортсменов, он тут же сталкивается с жёстким прессингом. Поэтому люди предпочитают отмолчаться, ведь их напрямую эта ситуация никак не касается», — заявила Журова в интервью RT.

Ранее Светлана Журова отреагировала на заявление главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.