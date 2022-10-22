«На улице не проигрывал ни разу»: Асбаров о детстве в Дагестане, беспределе в боксе и спасении людей в Хабаровске

В детстве в родном Дагестане драться приходилось регулярно, а самая запоминающаяся потасовка длилась полтора часа. Об этом в интервью RT рассказал чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе по кулачным боям Сослан Асбаров. По его словам, на улице он не потерпел ни одного поражения. Cпортсмен поведал о судейском беспределе в любительском боксе, который подтолкнул его к завершению карьеры, вспомнил, как спас людей из горящего трамвая во время сборов в Хабаровске, а также заявил о желании встретиться с Муратом Гассиевым и Вячеславом Дациком.

«Многие просто не ожидали, что я окажусь сильнее Кудряшова»



— Можно ли назвать поединок с Дмитрием Кудряшовым самым важным в вашей карьере с учётом того, что он бывший чемпион мира? К тому же встречу показали в прямом эфире федерального телеканала.

— Конечно, выйти на новую аудиторию важно, но как-то выделять его не хотелось бы. Для меня каждый бой значимый, я ко всем отношусь серьёзно. Разумеется, с медийной точки зрения получилось очень интересное противостояние. Для меня это была огромная мотивация.

— Ожидали, что бой с Кудряшовым получится настолько простым? Вы легко перебоксировали Дмитрия, а он так и не сумел вас потрясти.

— Собирался действовать именно по такому сценарию. А вот на что рассчитывал соперник, сказать сложно. Наверное, он закладывался на мощь и силу удара. Может, думал, что я слабенький. Но я был уверен в своих силах и знал, на что он способен. Тот факт, что Кудряшов весил на 20 кг больше, тоже никак не смущал, хотя это очень серьёзная разница. В боксе каждый килограмм играет роль. Но я был готов к этому весу и этим ударам. И не понадобилось творить фантастику в тренировочном лагере. Достаточно оказалось разобрать бои оппонента и навязать свою игру. Для этого регулярно спарринговал с тяжами: профессионалами высокого уровня, ни в чём не уступавшими Кудряшову. Честно говоря, с ними приходилось тяжелее, чем с Димой.

— Насколько выросла ваша популярность после победы?

— Сложно сказать, поскольку и до неё частенько узнавали. Сейчас тоже подходят и поздравляют. Многие просто не ожидали, что я окажусь сильнее экс-чемпиона мира. Очень приятно, когда люди делятся положительными эмоциями. А в социальных сетях вовсе заваливают сообщениями. Хочется ответить каждому, уделить внимание, но физически не успеваю. Такая поддержка серьёзно мотивирует.

— В Дагестане вас уже можно назвать звездой?

— Конечно. Там все ждут, когда я приеду. Пока не успел съездить на родину, но собираюсь это сделать. Просто на ноябрь у меня наметился бой по кулачке. Хочу провести его и потом спокойно полететь.

— Кто станет соперником?

— Ищут человека. Хотели взять иностранца, но все отказываются и не хотят драться. Я жду любого оппонента для защиты чемпионского титула. Из России драться тоже не с кем. То ли боятся, то ли ещё что. Но чего бояться: в этом виде надо принимать вызовы и выходить на ринг. Тяжело постоянно ждать. Матчмейкеры никого не могут найти. Только вчера разговаривал с Анатолием Сульяновым (глава Hardcore FC — RT): «Сос, ну некого брать». А встречаться с иностранцем, приехавшим как пушечное мясо, неинтересно уже мне. Есть варианты с боксёрским поединком на декабрь и кулачкой на февраль, но не буду забегать вперёд.

— К чему такая спешка? Вы же недавно провели непростой поединок с Кудряшовым.

— А чего много отдыхать? Поверьте, мы на тренировках через день бьёмся в спаррингах не хуже, чем на соревнованиях. Поединки — наш образ жизни. Тем более в последнем противостоянии никаких серьёзных травм не получил.

«Дрались часа полтора, пока он не сдался»

— В детстве вы занимались и дзюдо, и самбо, и карате, и борьбой. Почему остановились на боксе?

— Этот вид спорта сразу вызвал у меня интерес. Я и там себя попробовал, и там. А потом пришёл на бокс и понял: драки в стойке нравятся куда больше, чем возня на ковре. Собрались с друзьями и начали заниматься. Вместе ходили на тренировки, но кто-то потом отвалился и и ушёл, а кто-то добился успехов. Однако никто из товарищей на такой уровень, как я, не вышел.

— Неужели не было соблазна остаться в борьбе, которую в Дагестане обожают?

— У нас было слишком много борцов. Но когда случались уличные драки, приходилось с ними бороться. Тут я могу сказать одно: легче вырубить, чем лезть в партер. Хотя умею и это. Через всякое приходилось проходить.

— Как часто приходилось драться?

— В школе был такой период, когда постоянно выяснял отношения. В каждом классе всегда кто-то хочет проявить свои лидерские качества и силу духа. Дрались и в школе, и после неё во дворе. Без конфликтов у нас никак.

Случалось и такое, что приходили с топорами. Когда собирались толпа на толпу, некоторые брали с собой арматуру, всякие железяки. Но это больше для страховки. Как правило, либо находили общий язык, либо кто-то выходил один на один.

— Можете вспомнить самую серьёзную драку.

— Один раз мне попался парень на класс старше. В итоге мы с ним дрались часа полтора, пока он не сдался со словами, что устал и не может продолжать. Хотя я сам бился из последних сил. Ещё немного — и умер бы. Друзья несли меня оттуда на руках. Не мог даже встать. Терпел чисто на характере.

— С таким настроем вы наверняка в потасовках почти не уступали.

— На улице не проигрывал ни разу. После каждой драки приходил домой грязный, с порванными вещами, а отец шёл выяснять, чем всё закончилось. И если, не дай бог, потерпел бы поражение, он побил бы меня ещё сильнее. Поэтому вариантов сдаться не было.

«Кость оказалась сломана в трёх местах, а один из осколков разорвал десну»

— Случались в вашей жизни и по-настоящему страшные ситуации. В 2013-м вы отправились на турнир по боксу в Казахстан, где вас избила толпа местных молодых людей. Когда ехали с ними на разборки, не ждали, что они начнут избивать толпой?

— В баре на меня напали восемь человек, но я дал им отпор. Внутри всё кипело. Они куда-то уехали, потерялись. Не знаешь, с кого и спросить. К тому же вернулись обратно в заведение с другом-чеченцем. В Казахстане он с нами общался, называл братьями и так далее. Как я мог не поехать с ними, если предложили выяснить отношения один на один? Согласился и даже был рад. Думал: «Красавчик». Оставил своих ребят, сказал, мол, всё будет нормально, со мной же чеченец, и поехал.

— В том инциденте вы получили открытый перелом челюсти. Это самая тяжёлая травма в вашей жизни?

— Да. Кость оказалась сломана в трёх местах, а один из осколков разорвал десну. Делали операцию, а потом три месяца ходил со специальной металлической конструкцией во рту. Но уже спустя 3,5 месяца вернулся на ринг и выиграл чемпионат России МВД.

— На суде вы попросили снять все обвинения с главного обвиняемого Руслана Бахитова. Почему?

— У меня не было к нападавшим никаких претензий, и я не хотел, чтобы их сажали. Я и не писал никаких жалоб, дело завели уже по факту. Потом я специально приезжал на машине из Дагестана в Казахстан, чтобы отмазать Бахитова. У него ведь были жена и маленький ребёнок. Мне совсем не нужно было, чтобы его отправляли в тюрьму.

— Спустя несколько лет вы попали в другую запоминающуюся историю, когда в Хабаровске вместе с товарищами вытащили из горящего трамвая 25 человек. Когда бежали туда, страха совсем не было?

— А что такое страх? Тогда я вообще не думал о себе. Увидели, что горит трамвай, внутри люди и им требуется помощь. Главная цель была — выручить их. А думать об огне… По большому счёту ты же контролируешь ситуацию. Понимал, что взрыва не произойдёт, а людям надо помочь. Сам практически не пострадал, если не считать трещины в локте, когда разбивал стекло. Плюс надышался дыма.

— О чём думали, когда пассажиры уже оказались снаружи, а вы полезли в салон, чтобы проверить, не осталось ли там кого-то ещё?

— Мы, вроде бы, всех вытащили, но в голове сидела мысль: а вдруг внутри остались люди? Поэтому бросился проверять. Всё было полностью в дыму, видимость нулевая. Закрыл глаза, замотал лицо и ногами ощупывал пространство. К счастью, удалось вывести всех.

— Вы говорили, что спасённые потом приезжали в зал со словами благодарности. Может, какое-то обращение запомнилось особенно?

— Один милый дед пришёл и принялся благодарить. Он так описывал свои ощущения, когда трамвай вспыхнул. Я, говорит, понял, что пришёл мой конец, просто опустился на сиденье и начал ждать смерти. Он чётко осознавал, что выбраться шансов нет. «И тут появились вы, наше спасение», — рассказывал он со слезами на глазах.

«Подошёл человек и сказал: «Там уже бой заряжен, куплен»

— В боксе вы провели 227 боёв, но завершили карьеру, так и не исполнив мечту попасть на Олимпиаду. По вашим словам, причиной стало в том числе несправедливое судейство. Сталкивались с откровенным беспределом?

— Это происходило как на чемпионатах России, так и на некоторых международных турнирах. Каждый пытался протащить своих и купить либо продать бой. Без этого никак. Дело в том, что любительский бокс очень быстрый, и один-два засчитанных в нужную сторону удара могут решить исход противостояния. А на первенство страны всегда приезжали сильные ребята, и там сложно было выиграть за явным преимуществом, чтобы ни у кого не осталось вопросов. Пробиться на чемпионат мира, не заплатив, было нереально. Сейчас, к счастью, подобное случается реже.

— Бывало, что выходили на ринг и понимали: соперник заплатил за победу?

— Помню один такой момент на первенстве России. Перед очередным поединком подошёл человек и сказал моей команде и тренеру: «Там уже бой заряжен, куплен. Соперника будут тащить. Если не выиграешь единогласным решением или нокаутом, победу не отдадут». В результате я смотрелся лучше, а судьи подняли руку ему. Но тот парень сам уступил в финале.

— Какие мысли крутились в голове после завершения карьеры? Не думали закончить со спортом?

— На тот момент действительно насытился боями. В 2015-м полностью оставил бокс. После этого три-четыре года нигде не выступал и не занимался, пока не пришёл на Hardcore FC.

Поддерживал форму, но о работе в режиме профессионального спортсмена речи не шло. Признаться, даже не думал, что вернусь на ринг.

— Сколько вам понадобилось времени, чтобы набрать былые кондиции?

— По сей день их набираю. Хочу становиться сильнее и сильнее. Но сейчас я чувствую себя лучше, чем в 23-25 лет. Появилась некая осознанность, опыт, осмысленное отношение к работе.

— В одном из интервью вы говорили, что получили множество травм кистей. Как в таком случае решились на переход в кулачные бои, где урон для рук намного больше?

— Парадоксально, но у меня все повреждения происходили именно в перчатках. В кулачке подобного нет. Тут я могу полностью сжать кулак, а в боксе — нет. Так я меньше чувствую боль. Руки намного меньше разбиваются. Да, конечно, пальцы ноют, но серьёзных проблем не возникает.

— Получается, самое опасное в кулачных боях — сечки?

— Однозначно. Любое попадание способно перевернуть ход противостояния. У людей постоянно разбиты скулы, челюсти, носы. В боксе есть возможность выбросить большое количество ударов, а в кулачке — пропустить один и закончить. От боли просто окажешься вынужден сдаться. Понятное дело, это не самый безопасный вид спорта, но давайте вспомним об истоках. Мужчины раньше дрались на голых кулаках. Это потом, чтобы уменьшить урон, придумали бинты, накладки. Так всё пришло к профессиональному боксу.

«Если кто-то что-то скажет мне на камеру, буду решать вопросы по-другому»

— Показалось, что, нокаутировав Дауда Кельбиханова в чемпионском бою, вы сами пребывали в шоке. Когда-нибудь в жизни вам становилось страшно за соперника после нокаута?

— Не припомню такого. Что же касается поединка с Кельбихановым, понимал, что попал ему в висок и выключил. Дауду требовалось время, чтобы прийти в себя и восстановиться. Человек получил травму головы и находился в стрессовом состоянии. А суету в ринге я поймал, поскольку судья начал отсчёт, хотя понятно было: Дауд не встанет.

— Когда-нибудь сами бывали в нокауте?

— Такого не происходило ни разу. Я даже не оказывался в нокдауне.

— Вы известны как достаточно спокойный человек, не склонный к жёсткому треш-току. Пока за всё время выступлений в Hardcore FC таких ситуаций удавалось избегать?

— Я сам не приветствую грязь. Это не моя история. Не говорю лишнего в адрес людей и не хочу, чтобы они себе это позволяли. И если кто-то оскорбит меня, не стану выяснять отношения на Hardcore FC. Если кто-то что-то скажет мне на камеру, буду решать вопросы по-другому. И ко всем своим соперникам тоже отношусь уважительно.

— Совсем недавно известный боец поп-ММА Шовхал Чурчаев на съёмках одного из подкастов угрожал Мохаммаду Хейбати пистолетом. Не закончится ли рано или поздно такой треш-ток трагедией?

— Вести себя так не совсем правильно. Люди решили встретиться и выяснить отношения. Сели за стол, и, так как разговор не складывался, один из них достал ствол. Это странно, ведь оппонент находится в проигрышной ситуации. Одна сторона принесла пистолеты, а другая — нет. Одни понимали, что делать так не стоит, поскольку за это могут спросить по-другому. А другие решили пострелять и напугать. Разве ты хочешь железкой вызвать уважение?

— Вы говорили, что за один бой в Hardcore FC получаете меньше, чем тратите на подготовку. Ситуация не изменилась?

— Теперь всё поменялось, и я полноценно зарабатываю поединками.

— Евгений Курданов недавно дебютировал в ведущем промоушене планеты по кулачным боям Bare Knuckle. Не хотите последовать его примеру?

— Если бы горел желанием, сделал бы всё, чтобы оказаться там. У меня достаточно связей и знакомств, чтобы мне организовали поединок за океаном. Пока не так это важно. Всё зависит от гонорара и условий — что они могут предложить. Ну поеду я туда, и что, драться за $20—30 тыс.? Если позовут сразиться за титул с их чемпионом за хорошие деньги, буду рад.

— Буквально на днях вы обменялись жёсткими сообщениями с чемпионом Bare Knuckle в тяжёлом и полутяжёлом весах Лоренцо Хантом. Как считаете, организовать с ним бой реально?

— Мы уже сделали американцу предложение, и он его принял. Остаётся подписать соглашение. Наше противостояние пройдёт в феврале в рамках стадионного турнира Hardcore FC. Хотим замутить главный бой.

— Тройка россиян, с которыми желали бы подраться?

— У меня нет такого, чтобы я мечтал встретиться с кем-то конкретно. Я вызвал Кудряшова, а сейчас каких-то предпочтений нет. Нет желания бросать вызовы.

— Вячеслав Дацик дрался в одном карде с вами и нокаутировал Александра Емельяненко. Вам интересно было бы встретиться с Рыжим Тарзаном, тем более он успешно выступает и на голых кулаках?

— В декабре состоится турнир Hardcore FC по боксу. Мне должны подобрать в соперники иностранца. Но если никого не найдут, скажу, чтобы дали Славу. Думаю, публике будет интересно. И я не могу сказать, что поединок не несёт в себе интриги. Дацик всё-таки умеет бить из-под жопы, и недооценивать его не стоит.

— В сентябре появлялась информация, что вы можете провести кулачный бой с Сергеем Харитоновым. Она соответствует действительности?

— Думаю, он не согласится и запросит нереальные деньги. Это так, сделали закидон. Мне же в свою очередь интересно всё, что предложат.

— После боя с Кудряшовым вы сказали о желании раскачать бой с Муратом Гассиевым. Переговоры уже начались?

— Пока нет, но мне бы хотелось встретиться с Муратом в следующем году. Будет здорово, если наше противостояние сумеют организовать.

Лично с ним не знаком, но хочется, чтобы Гассиев дрался не с непонятными мешками, а с реально сильными боксёрами. Когда же он бьётся со слабыми оппонентами, то не становится лучше. Те, кто организует ему такие бои, просто губят его. У нас с Муратом может получиться конкурентный бой. Подойду к нему в хорошей форме.

— Готовы попробовать себя и в ММА?

— Почему бы нет? Главное, чтобы было интересно мне и публике. Над борьбой работаю, но разберёмся. Вероятно, дело до партера не дойдёт. Всякое бывает в жизни. Можно и в стойке поработать, и побороться. Это драка.