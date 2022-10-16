Емельяненко провёл бой-реванш с Дациком

Глава Hardcore Анатолий Сульянов рассказал, что состоялся бой-реванш между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

«Дацик — Емельяненко II. Реванш. Уже завтра на Hardcore Boxing. Кто забрал второй бой?» — написал Сульянов в своих социальных сетях.

Напомним, что первый бой прошёл в Москве на «ЦСКА Арене» и стал главным событием вечера. Поединок завершился победой Дацика на 12-й секунде первого раунда.

На счету 41-летнего Емельяненко — две победы в трёх поединках по правилам бокса и одно поражение. У 42-летнего Дацика — шесть побед и два поражения в боксёрских боях.

Ранее Емельяненко сообщил о своей повторной свадьбе с Полиной.