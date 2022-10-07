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Менеджер Емельяненко: историю противостояния с Бигфутом можно раскручивать вовсю

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Никита Бурчак, менеджер Александра Емельяненко, рассказал о возможной встрече россиянина с Антонио Бигфутом Силвой.
Менеджер Емельяненко: историю противостояния с Бигфутом можно раскручивать вовсю
  • РИА Новости

«Всё-таки мы уже «прогревали» данное противостояние и даже устраивали им стердаун летом во время одного из мероприятий Hardcore. Думаю, выходит достаточно интригующая история с точки зрения мести за старшего брата Фёдора, уступившего латиноамериканцу. Короче говоря, её можно раскручивать вовсю. К тому же оба проиграли Вячеславу Дацику. Получится отличная нарезка для хайлайтов. Наконец, давайте не забывать, Бигфут тоже находится не в идеальной форме и потерпел целую серию поражений нокаутами, в том числе от россиян», — заявил менеджер в интервью RT.

Ранее Бурчак назвал причину поражения Емельяненко от Дацика.

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