Чемпион Hardcore FC Асбаров бросил вызов Кудряшову

Чемпион Hardcore FC в полутяжёлом весе Сослан Асбаров вызвал на поединок бывшего победителя по версиям WBC и WBA Дмитрия Кудряшова.

«Есть один боксёр, который сейчас в космосе ловит звёзды. Да, это Дима Кудряшов. Я слышал его высказывание о том, что я — якобы лёгкий бой, лёгкие деньги для него. Наверное, Дима, я развенчаю этот миф. 24 сентября на «ЦСКА Арене» я потушу звёзды в твоих глазах», — заявил Асбаров в соцсетях.

11 июня Кудряшов одержал победу над бойцом MMA Вагабом Вагабовым в полуфинальном поединке Гран-при лиги Pravda в тяжёлом весе в Москве. До этого 36-летний спортсмен последний раз выходил на ринг в 2021 году, тогда он проиграл Евгению Тищенко. На счету Кудряшова 24 победы (23 из которых нокаутом) и пять поражений.

Ранее Кудряшов ответил на вызов от соотечественника бойца смешанных единоборств Магомеда Исмаилова.