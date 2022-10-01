Бой актёров из «Кадетства», месть Шокка Жигану и победа Джигурды над Милоновым: самые яркие бои с участием звёзд

Актёр Александр Головин одержал победу над коллегой Кириллом Емельяновым, с которым вместе играл в сериале «Кадетство». Исполнивший роль Максима Макарова молодой человек провёл несколько мощных комбинаций и вынудил соперника сдаться. Ранее бой подобного формата провёл Никита Джигурда, не оставивший шансов депутату Госдумы Виталию Милонову. А в самом ярком поединке с участием рэперов Шокк оказался сильнее Жигана, отомстив таким образом за записанные на видео унижения. Чем закончились самые запоминающиеся противостояния с участием российских звёзд по правилам бокса и ММА — в материале RT.

Удивительная мощь Головина

Поединками между представителями шоу-бизнеса давно уже сложно кого-то удивить. Традиция так называемых поп-ММА зародилась на Западе, а позже перекинулась на Россию. Обычные люди с большим интересом наблюдают за противостояниями в «клетке» известных актёров и певцов. Их трансляции в интернете, как правило, собирают сотни тысяч просмотров.

Одним из самых свежих подобных событий стал бой Александра Головина и Кирилла Емельянова, вместе сыгравших в популярном во второй половине нулевых сериале «Кадетство». Первый исполнил одну из главных ролей — Максима Макарова, а второй — антигероя Алексея Сырникова по кличке Гнида, постоянно совершавшего некрасивые поступки и конфликтовавшего с другими курсантами.

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Спустя 15 лет после окончания съёмок заметно повзрослевшие молодые люди решили поставить точку в той истории в рамках промоушена «Наше дело», который регулярно организовывает подобные встречи. Причём формальным поводом стал буллинг на съёмочной площадке со стороны Емельянова в отношении другого культового персонажа саги Перепечко (Павла Бессонова).

Явным фаворитом считался Кирилл. Во-первых, он оказался заметно крупнее соперника — выше на 11 см и тяжелее на целых 17 кг. Во-вторых, он был крайне уверен в себе и, например, предлагал за один вечер разобраться как с Головиным, так и с Бессоновым.

Однако в «клетке» его ждало полное фиаско. При регламенте три раунда по две минуты он не продержался и одного. Быстрый и активный оппонент с ходу принялся разрывать дистанцию и наносить мощные удары по корпусу. А затем, когда Гнида начал опускать руки, донёс несколько мощных правых боковых.

У Емельянова открылась сечка под левым глазом, и судья дал ему время отдышаться. Однако это не помогло. За пару десятков секунд до перерыва Александр спокойно добил визави, после чего тот отказался продолжать и сдался. Потерпев болезненное поражение, актёр отдал дань уважения сопернику, хорошо подготовившемуся к поединку, и выразил желание встретиться с кем-то ещё из коллег по цеху.

Яркие выступления Джигурды

Сама по себе идея противостояния медийных личностей в единоборствах была реализована в России ещё в нулевые. Тогда Первый канал провёл два сезона шоу «Король ринга», в котором по правилам бокса сражались многие известные люди. В результате в первом случае победителем стал дрессировщик Эдгард Запашный, а во втором — юморист Николай Лукинский. Принимал участие в шоу и актёр Никита Джигурда.

А в 2021-м он фактически способствовал возрождению подобного рода поединков. Мужчина бросал вызовы телеведущему Владимиру Соловьёву и продюсеру Иосифу Пригожину, но в итоге неожиданно встретился с депутатом Госдумы Виталием Милоновым, который не струсил и принял предложение.

Несмотря на то что, по признанию политика, в детстве он занимался боксом, шансов у него не было. Он хотя и моложе оппонента на 13 лет, но заметно уступал ему в физических данных. Вдобавок сказывалось полное отсутствие соответствующего опыта. Чтобы Милонов не получил серьёзного урона для здоровья, организаторы запретили удары по голове и сократили время схватки до трёх раундов по одной минуте.

Джигурда, вышедший на ринг в шубе своей подруги Анастасии Волочковой, в первых двух отрезках откровенно игрался с соперником, танцуя вокруг него, а в заключительном включился и добил мощными ударами по корпусу. Впрочем, депутат не сильно расстроился и признал: для него большим достижением стал сам факт участия в поединке, поскольку он успел провести всего три тренировки. Актёр же подчеркнул, что легко мог нокаутировать оппонента в дебюте, но пожалел его.

Джигурде, несмотря на возраст, данный формат очень понравился, и он ещё неоднократно противостоял оппонентам разного уровня готовности и мастерства. Например, спустя всего месяц он не оставил ни шанса журналисту Отару Кушанашвили, буквально избив его менее чем за две минуты.

А вот справиться с блогером Александром Шпаком не удалось. Никита сам оказался в нокауте во втором раунде. Наконец, в последнем поединке актёр уступил сыну известного продюсера Бари Алибасова спорным решением судей, хотя отправил его в нокдаун.

Полный провал Жигана

Разумеется, не могли не выяснить между собой отношения на ринге и суровые рэп-исполнители. Так, в одном из самых ожидаемых и интересных поединков сошлись Шокк и Жиган. В их случае дополнительно подогревать интерес к схватке не требовалось, поскольку молодые люди конфликтовали друг с другом на протяжении долгого времени. В 2011-м Жиган в компании друзей напал на Шокка и его товарищей, в том числе Оксимирона. Их заставили извиняться на камеру, стоя на коленях.

Спустя десять лет Шокк получил возможность отомстить. При этом в его успех мало кто верил. Жиган был физически крепче, активно занимался спортом и не сомневался в собственной победе.

Тем неожиданней оказался исход трёхраундового поединка по правилам бокса. Хинтер провёл его грамотно и ничего не позволил сделать оппоненту. Первый отрезок ушёл на разведку, во втором Дмитрий завладел инициативой, а в заключительном принялся проводить мощные комбинации. После одной из них у визави даже выпала капа.

Жиган смотрелся крайне пассивно и фактически не нанёс никакого урона оппоненту. Сразу после боя он объяснил это переломом двух рёбер, якобы полученным за две недели до выхода на ринг, и в качестве доказательства предъявил рентгеновские снимки, но зрители не поверили ему и освистали.

Шокку же помогла взять верх отличная подготовка. По его словам, он не только регулярно тренировался, но и проводил спарринги. Однако продолжать спортивную карьеру он не стал, хотя прямо в «клетке» вызов ему бросил коллега по цеху D.masta.

Не меньший интерес вызвало противостояние двух более андерграундных хип-хоп-исполнителей Павла Ивлева, известного как Паша Техник, и Давида Ахияна по прозвищу Дядя Джей Ай. Несмотря на то что бой продлился менее минуты, болельщики получили удовольствие.

Техник, отбывший два срока в местах лишения свободы и ведущий не самый спортивный образ жизни, с ходу совершил удачный тейкдаун и вышел в маунт. Однако началом конца для него стало решение судьи поднять мужчин на ноги. В стойке Ивлев проявил себя не настолько уверенно и, пропустив два сильных левых, оказался в нокауте.

Качественная борьба Берковой

А в женских поп-ММА правит бал известная актриса фильмов для взрослых Елена Беркова. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» ярко проявила себя в промоушене Epic Fighting. Она провела в его рамках два поединка и продемонстрировала хорошую физическую готовность и владение базовыми навыками ударной техники и особенно борьбы.

Например, в дебютном бою она легко заставила сдаться блогершу Иришку Чики-Пики, проведя удушающий приём. Соперница оказалась настолько разочарована, что после окончания схватки ударила Беркову ногой в живот. Запись турнира с участием Елены собрала более 2 млн просмотров на YouTube-канале.

А вот противостояние с коллегой Лолой Тейлор, напротив, получилось для неё непростым. В первом отрезке Беркова сама едва не уступила сабмишном, но во втором всё же провела излюбленный удушающий. После этого она бросила вызов Волочковой, снова пришедшей поддержать Джигурду в бою с Бари Алибасовым — младшим, но та ответила отказом.

Попутно актриса в социальных сетях предложила встретиться в ринге Александру Емельяненко и Магомеду Исмаилову, однако организацию схваток с ними сложно себе представить.

Зато вполне может состояться противостояние певицы Ольги Бузовой и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой. Один из самых известных российских промоутеров Владимир Хрюнов не теряет надежды провести его до конца года.

«Ведём переговоры. Бой планируется на декабрь, в это время Загитова задействована в ледовом шоу. Возможно, поединок состоится чуть раньше. Мне очень хочется, чтобы это произошло, это будет очень яркая вишенка на и без того бесконечно прекрасном торте российского бокса. Информация про гонорары появится чуть позже, но это очень интересные суммы», — цитирует Хрюнова Legalbet.

Несостоявшийся бой Нарцисса

Весьма интригующим должен был получиться и поединок певца Пьера Нарцисса и юмориста Николая Лукинского. Последний, как уже говорилось, выиграл второй сезон «Короля ринга». Уроженец Камеруна же участвовал в первом, но больше запомнился поражением от Владимира Епифанцева за 40 секунд.

Однако на пресс-конференции перед боем под эгидой промоушена «Наше дело» африканец обещал отобрать у оппонента тот самый чемпионский пояс.

«Я очень тебя уважаю, дорогой мой. Но думаю, пора забрать у тебя этот пояс. Вижу, что, куда бы ты ни пришёл — на рынок или на сцену, — всегда с ним ходишь. Ну сколько можно?! Отдай. В Африке я тоже похожу с ним», — обращался к Лукинскому певец.

21 июня Нарцисс скончался от остановки сердца после неудачной операции на почке, так и не успев снова выйти на ринг. При этом, по словам главы организации Артура Арутюняна, всего за несколько дней до смерти Пьер, оказавшись в больнице, настаивал, что готов выйти в «клетку».

А позже Валерия Калачёва, бывшая жена поп-исполнителя, пообещала подать на «Наше дело» в суд. Якобы там халатно отнеслись к состоянию её экс-супруга. Она также осталась недовольна, что ролик с пресс-конференции был выложен в социальные сети без разрешения родственников.

Более того, изначально с Лукинским должен был встретиться Джигурда, однако из-за отказа последнего на коротком уведомлении согласился сразиться с юмористом Нарцисс.