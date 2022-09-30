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Колумбийский боксёр умер от полученных во время боя травм

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Колумбийский боксёр Луис Киньонес умер от травм, полученных во время поединка с соотечественником Хосе Муньосом.
Колумбийский боксёр умер от полученных во время боя травм
  • Gettyimages.ru

25-летнему спортсмену стало плохо во время боя. После этого его увезли в больницу, где провели операцию по удалению тромба и ввели в искусственную кому, однако спустя пять дней брат спортсмена заявил о его смерти, сообщает The Sun.

За свою профессиональную карьеру он провёл 11 поединков, в которых потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что бывший боец UFC Элиас Теодору умер после продолжительной болезни в возрасте 34 лет.

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