Колумбийский боксёр умер от полученных во время боя травм

Колумбийский боксёр Луис Киньонес умер от травм, полученных во время поединка с соотечественником Хосе Муньосом.

25-летнему спортсмену стало плохо во время боя. После этого его увезли в больницу, где провели операцию по удалению тромба и ввели в искусственную кому, однако спустя пять дней брат спортсмена заявил о его смерти, сообщает The Sun.

За свою профессиональную карьеру он провёл 11 поединков, в которых потерпел одно поражение.

Ранее сообщалось, что бывший боец UFC Элиас Теодору умер после продолжительной болезни в возрасте 34 лет.