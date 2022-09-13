Конфликт с Макгрегором, шутка над Волкановски и дружба с Нурмагомедовым: как блогер Хасбик стал медиазвездой UFC

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов в ближайшее время может подписать пятилетний контракт с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC). По информации СМИ, в его обязанности будет входить посещение турниров и пиар. Хасбик уже успел привлечь к себе внимание конфликтом в соцсетях с Конором Макгрегором и попросил руководителя промоушена Дану Уайта организовать бой с ирландцем. До этого россиянин в шутку размазал бургер о лицо чемпиона UFC в полулёгком весе Алекса Волкановски, а звёзды ММА Хабиб Нурмагомедов и Ислам Махачев давно называют его своим другом.

Солидный контракт и необычайная популярность

Промоушен UFC в ближайшее время может пополнить свой состав очень необычной личностью — известным блогером Хасбуллой Магомедовым. По данным источника ТАСС, Абсолютный бойцовский чемпионат уже подписал с ним пятилетнее соглашение.

Речь о выходе в октагон, разумеется, не идёт. По имеющейся информации, в обязанности россиянина будет входить посещение турниров, их пиар и медиавзаимодействие. При этом утверждается, что организация Даны Уайта предложила Хасбику «достаточно внушительный» контракт.

Однако эти вложения наверняка быстро окупятся, ведь UFC удалось договориться о сотрудничестве с одним из самых популярных блогеров в мире MMA. Как это часто бывает, слава в интернете накрыла уроженца Дагестана молниеносно. В 2020 году вирусным оказался ролик, на котором он поедает клубнику. Хасбулла сразу же влюбил в себя тысячи человек.

Во многом причиной стала необычная внешность молодого человека. В 18 лет он выглядел как пятилетний ребёнок и говорил забавным голосом с кавказским акцентом. Рост Хасбика составляет всего 93 см, а вес — 18 кг. Отмечается, что он перестал расти из-за неустановленного пока генетического сбоя.

Несмотря на физические особенности, блогер всегда тянулся к единоборствам. Например, он дружил с земляками, известными бойцами смешанного стиля Хабибом Нурмагомедовым и Исламом Махачевым. А львиную долю подписчиков ему принесла раскрутка так и не состоявшегося боя с таджикским певцом Абдурозиком, который, будучи на год младше соперника, также выглядит как мальчик.

«Дядюшка Дана, дайте мне сожрать этого цыплёнка Макгрегора»

Что касается возможного подписания соглашения с UFC, то в последнее время Хасбик делал всё, чтобы обратить на себя внимание любителей ММА. Для начала он в шутку размазал бургер о лицо чемпиона в полулёгком весе и лидера рейтинга P4P Алекса Волкановски.

Это послужило причиной громкого конфликта в соцсетях с одним из самых скандальных бойцов промоушена Конором Макгрегором. Начал его ирландец, опубликовавший несколько оскорбительных постов. Причём все они вскоре были удалены.

«Я бы с радостью отправил этого коротышку ударом ноги над линией ворот... Сколько нужно заплатить, чтобы отправить его в полёт? — написал спортсмен. — Ставлю цель однажды забить им трёхочковый. Да здравствуют гэльские игры».

Однако Магомедов не мог не заметить эти посты и оперативно ответил обидчику. Он предположил, что у того закончились деньги, полученные за поединок с Флойдом Мейвезером, и напомнил, что его уже «размазал Хабиб».

«Я не подписан на всяких неудачников... не знал, что кто-то треплет языком. Хоть у кого-то из нас двоих на счету нет поражений, Конор», — пошутил Хасбулла.

Также он поиронизировал над тем, что Макгрегор регулярно удаляет собственные посты. В ответ Конор выложил коллаж, на котором он держит мягкую игрушку. Вот только её голова оказалась заменена головой блогера. Вдобавок ирландец вновь назвал уроженца Дагестана «калекой».

После этого Хасбик попросил Уайта организовать его противостояние с бывшим чемпионом промоушена в двух весовых категориях.

«Дядюшка Дана Уайт и UFC, пожалуйста, сделайте это, дайте мне сожрать этого цыплёнка Макгрегора. Я проголодался, я сокрушу его, и мой горный дух поможет мне в этом. Мой брат Хабиб Нурмагомедов и вся его команда его сокрушили, теперь пришло моё время», — написал блогер.

Более того, россиянин опубликовал постер потенциального боя, на котором он управляет гигантским роботом. В качестве даты противостояния было указано 20 мая 2023-го, а местом проведения назывался Лас-Вегас.

Переписку двух звёзд не оставил без внимания Уайт, посоветовавший Макгрегору быть осторожнее и предположивший, что в случае столкновения с дагестанцем у ирландца могут возникнуть большие неприятности. Заступился за нового друга и Волкановски, предупредивший, что сначала Конору придётся встретиться с ним.

«Я не хочу, чтобы он выходил с Абдурозиком в октагон»

Стоит отметить, что это не первый контакт Хасбика с UFC. В 2021-м он посетил турнир в Абу-Даби по приглашению Уайта. Тогда он вместе с Нурмагомедовым присутствовал в углу Махачева, который в тот вечер не оставил шансов американцу Дэну Хукеру. Причём триумфатор после победы поднял товарища на руки прямо в октагоне.

При этом определённое внимание привлекло не противостояние бойцов, а стычка Хасбика с Абдурозиком. Заклятого соперника привёз с собой Хукер, и встреча между ними не могла пройти спокойно. Блогеры попытались сойтись в рукопашной, но их остановили окружающие. Тем не менее россиянин успел нанести несколько ударов ногой.

Казалось, поединок между ними в рамках крупнейшего промоушена планеты неизбежен. Не верилось, что их приезд в ОАЭ — простое совпадение. Однако Уайт сразу подчеркнул: хотя ему и интересно сотрудничество с дагестанцем, организовать такой бой будет сложно.

«Не знаю, хочет ли он вмешиваться. Насколько мне известно, отец очень его оберегает. В таком случае не хочешь видеть, как твой сын дерётся», — подчеркнул Уайт.

А чуть позже Нурмагомедов объяснил, почему его друг никогда не сойдётся в октагоне с Абдурозиком. По его словам, вмешательство третьего лица, пожелавшего остаться неизвестным, повлияло на организацию поединка.

«Я не хочу, чтобы он выходил с Абдурозиком в октагон. Они сейчас оба на сильном хайпе. Если они будут дружить и делать какие-то совместные проекты, думаю, принесут большую пользу. Один бизнесмен (имени его я не знаю) выплатил им то ли по миллиону, то ли один миллион на двоих, чтобы они не дрались. Он увидел, как идёт раскрутка этого боя, вышел на них и сделал пожертвование. Взял с них слово, что поединок не состоится», — заявил экс-чемпион UFC в лёгком весе.

Также он рассказал, как зародилась дружба между известными отечественными бойцами и Хасбуллой.

«Хасбик живёт в Хушете... Он сосед тех наших ребят, которые тоже там живут. Оттуда с ним познакомились. До того, как он стал звездой. У нас очень хорошие отношения. И когда у нас были какие-то мероприятия, бои, мы приглашали его, чтобы дома не сидел, развеялся», — добавил Нурмагомедов.

Сам Хасбик, по признанию известного блогера Асхаба Тамаева, в июле прошлого года запросил за бой с Абдурозиком 20 млн рублей. Однако в декабре 2021-го Магомедов окончательно поставил точку в этой теме.

«Есть люди, которые хотели бы всё организовать, но не смогут это сделать. Потому что это слишком дорого, немногие люди способны заплатить за поединок. Сейчас я тоже не хочу его. Мы не обсуждали это с Уайтом», — подытожил Хасбик.