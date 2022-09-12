«Матч ТВ»: блогер Хасбик станет героем компьютерной игры UFC
- РИА Новости
По информации «Матч ТВ», он станет героем новой части компьютерного симулятора UFC.
Ранее ТАСС сообщил, что блогер подписал с промоушеном контракт на пять лет. Отмечается, что сумма соглашения выглядит «достаточно внушительно».
20-летний Магомедов присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению президента организации Даны Уайта.
Ранее сообщалось, что Хасбик обратился к Уайту, чтобы разрешить конфликт с Конором Макгрегором.