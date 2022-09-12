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«Матч ТВ»: блогер Хасбик станет героем компьютерной игры UFC

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Блогер Хасбулла Магомедов начнёт на официальной основе сотрудничать с Абсолютным бойцовским чемпионатом (UFC).
«Матч ТВ»: блогер Хасбик станет героем компьютерной игры UFC
  • РИА Новости

По информации «Матч ТВ», он станет героем новой части компьютерного симулятора UFC.

Ранее ТАСС сообщил, что блогер подписал с промоушеном контракт на пять лет. Отмечается, что сумма соглашения выглядит «достаточно внушительно».

20-летний Магомедов присутствовал на турнире UFC в Абу-Даби в 2021 году по приглашению президента организации Даны Уайта.

Ранее сообщалось, что Хасбик обратился к Уайту, чтобы разрешить конфликт с Конором Макгрегором.

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