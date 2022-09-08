Хасбик обратился к Уайту, чтобы разрешить конфликт с Макгрегором
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«Дядя Дана Уайт и UFC, пожалуйста, дайте мне съесть эту курицу Макгрегора. Я голоден и разобью его своим горским духом. Мой брат Хабиб уже разгромил его и его команду, пришла моя очередь подняться», — написал Хасбик в социальных сетях.
Ранее Макгрегор в очередной раз оскорбил Хасбика, выложив мем с изображением себя и блогера. Он также назвал россиянина калекой.
Напомним, что Хасбик дал своему петуху имя в честь Ноториуса (именно такой псевдоним носит Конор Макгрегор). Он также является близким другом российского бойца Хабиба Нурмагомедова.
Ранее Конор Макгрегор обратился к российскому блогеру Хасбику.