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Хасбик обратился к Уайту, чтобы разрешить конфликт с Макгрегором

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Российский блогер Хасбик ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях Конору Макгрегору.
Хасбик обратился к Уайту, чтобы разрешить конфликт с Макгрегором
  • Gettyimages.ru
  • © Mario Renzi - Formula 1

«Дядя Дана Уайт и UFC, пожалуйста, дайте мне съесть эту курицу Макгрегора. Я голоден и разобью его своим горским духом. Мой брат Хабиб уже разгромил его и его команду, пришла моя очередь подняться», — написал Хасбик в социальных сетях.

Ранее Макгрегор в очередной раз оскорбил Хасбика, выложив мем с изображением себя и блогера. Он также назвал россиянина калекой.

Напомним, что Хасбик дал своему петуху имя в честь Ноториуса (именно такой псевдоним носит Конор Макгрегор). Он также является близким другом российского бойца Хабиба Нурмагомедова.

Ранее Конор Макгрегор обратился к российскому блогеру Хасбику.

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